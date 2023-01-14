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Fenerbahçe'nin Gaziantep FK maçı kadrosu açıklandı! Samet Akaydin...

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#Fenerbahçe#İrfan Can Kahveci#Samet Akaydin
Fenerbahçenin Gaziantep FK maçı kadrosu açıklandı Samet Akaydin...
Oluşturulma Tarihi: Ocak 14, 2023 16:28

Fenerbahçe’de, Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında yarın deplasmanda Gaziantep FK ile oynayacağı maçın kamp kadrosu açıklandı.

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Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında Fenerbahçe, yarın Gaziantep FK'nın konuğu olacak. Sabah yaptığı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayan sarı-lacivertliler, bugün özel uçakla Gaziantep’e gidecek. Fenerbahçe'de kırmızı kart cezalısı İrfan Can Kahveci ile sakatlığı süren Joao Pedro kadroda bulunmazken, yeni transfer Samet Akaydin kafilede yer aldı.

Sarı-lacivertlilerin, Gaziantep FK maçı kamp kadrosunda şu isimler yer alıyor:

Altay Bayındır, Ertuğrul Çetin, İrfan Can Eğribayat, Bright Osayi-Samuel, Attila Szalai, Serdar Aziz, Gustavo Henrique, Samet Akaydın, Luan Peres, Ferdi Kadıoğlu, Willian Arao, Ezgjan Alioski, Miguel Crespo, İsmail Yüksek, Mert Hakan Yandaş, Lincoln Henrique, Arda Güler, Emre Mor, Miha Zajc, Diego Rossi, Joshua King, Serdar Dursun, Michy Batshuayi, Enner Valencia

Haberle ilgili daha fazlası:
#Fenerbahçe#İrfan Can Kahveci#Samet Akaydin

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