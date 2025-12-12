Fenerbahçe'nin galibiyeti sonrası UEFA ülke puanı güncellendi!

Güncelleme Tarihi:
Avrupa'da sahneye çıkan temsilcilerimiz Galatasaray, Fenerbahçe ve Samsunspor'un maçları ardından ülke puanı güncellendi.
Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nin 6. haftasında konuk olduğu Monaco'ya 1-0 mağlup oldu ve 9 puanda kaldı.
Samsunspor, Konferans Ligi'nde konuk ettiği AEK'ya 2-1 mağlup oldu ve 10 puanda kaldı.
Fenerbahçe, Avrupa Ligi'nde deplasmanda Brann'ı 4-0 mağlup etti ve puanını 11'e yükseltti.
Bütün maçların tamamlanmasının ardından UEFA ülke puanları güncellendi.
UEFA ülke puanında güncel sıralama şöyle:
1- İngiltere | 103.339
2- İtalya | 91.660
3- İspanya | 85.581
4- Almanya | 82.261
5- Fransa | 74.679
6- Hollanda | 65.700
7- Portekiz | 63.267
8- Belçika | 57.750
9- Türkiye | 47.800
10- Çekya | 45.100