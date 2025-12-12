×
Fenerbahçe'nin galibiyeti sonrası UEFA ülke puanı güncellendi!

Oluşturulma Tarihi: Aralık 12, 2025 09:49

Temsilcilerimiz Galatasaray, Fenerbahçe ve Samsunspor'un maçlarını tamamlamasının ardından UEFA Ülke puanı sıralaması güncellendi.

Avrupa'da sahneye çıkan temsilcilerimiz Galatasaray, Fenerbahçe ve Samsunspor'un maçları ardından ülke puanı güncellendi.

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nin 6. haftasında konuk olduğu Monaco'ya 1-0 mağlup oldu ve 9 puanda kaldı.

Samsunspor, Konferans Ligi'nde konuk ettiği AEK'ya 2-1 mağlup oldu ve 10 puanda kaldı.

Fenerbahçe, Avrupa Ligi'nde deplasmanda Brann'ı 4-0 mağlup etti ve puanını 11'e yükseltti.

Bütün maçların tamamlanmasının ardından UEFA ülke puanları güncellendi.

UEFA ülke puanında güncel sıralama şöyle:

1- İngiltere | 103.339

2- İtalya | 91.660

3- İspanya | 85.581

4- Almanya | 82.261

5- Fransa | 74.679

6- Hollanda | 65.700

7- Portekiz | 63.267

8- Belçika | 57.750

9- Türkiye | 47.800

10- Çekya | 45.100

 

