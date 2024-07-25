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Fenerbahçe'nin galibiyeti dünya basınında: Mourinho’nun ilk maçını Dzeko kurtardı

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#Fenerbahçe#Mourinho#Şampiyonlar Ligi
Fenerbahçenin galibiyeti dünya basınında: Mourinho’nun ilk maçını Dzeko kurtardı
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 25, 2024 07:00

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda Lugano'yu 4-3 mağlup eden Fenerbahçe'nin zaferi dünya basınında geniş yankı uyandırdı.

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Jose Mourinho yönetiminde çıktığı ilk resmi mücadele olan UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda geriden gelip Lugano’yu deviren Fenerbahçe’nin rövanş için İstanbul’a avantajlı dönmesi dünya basınında yankı uyandırdı.

The Sun: Aşağılanmayı Dzeko önledi. Manchester City’nin eski forveti günü kurtardı.

La Gazzetta dello Sport: Dzeko’nun hat-trick’i Mou’yu mutlu etti.

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3 GOLLE RAHATLATTI

Corriere Dello Sport: Mourinho’nun Fenerbahçesi Dzeko’nun şovuyla kazandı

Bild: Edin Dzeko, Jose Mourinho’nun ilk maçını hat-trick ile kurtardı.

Kicker: Dzeko’nun 3 golü Mourinho’yu ilk maçta rahatlattı.

Fenerbahçenin galibiyeti dünya basınında: Mourinho’nun ilk maçını Dzeko kurtardı

EDiN DZEKO ATEŞLEDi

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L’Equipe: F.Bahçe tur için avantajı yakaladı, Lille’in rakibi olmaya yaklaştı.

A Bola: Mourinho’nun ilk maçında galibiyeti Dzeko ateşledi!

Ojogo: Mourinho ilk maçında Dzeko’nun golleriyle kazandı!

Marca: Mourinho 1596 gün sonra Dzeko’nun golleriyle DevlerLigi’ne döndü.

KADIKÖY’DEKi RÖVANŞTA JONES DÜDÜK ÇALACAK

Türk takımlarının Avrupa kupalarında oynayacağı rövanş karşılaşmalarında düdük çalacak hakemler açıklandı.

Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu rövanşında F.Bahçe’nin Lugano ile Kadıköy’de oynayacağı maçı İngiliz Robert Jones yönetecek.

UEFA Avrupa Ligi’nde Trabzonspor-Ruzomberok karşılaşmasında Sırp hakem Nenad Minakovic sahada olacak.

UEFA Konferans Ligi’nde La Fiorita-RAMS Başakşehir maçını ise İsveç’ten Granit Maqedonci yönetecek.

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#Fenerbahçe#Mourinho#Şampiyonlar Ligi

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