Fenerbahçe'nin Gabriel Silva transferine dair sürpriz iddia! İstanbul'a geliyor

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Fenerbahçe, ara transfer sezonunda sürpriz bir ismi kadrosuna dahil etmeye çok yaklaşmıştı. Vasco da Gama'nın 20 yaşındaki santrforu Gabriel Silva'yı sarı lacivertliler transfer edecek ve yarım sezonluk Kasımpaşa'ya kiralayacaktı.

Oyuncunun geçmişinde yaşadığı diz ameliyatı nedeniyle Fenerbahçe, yeniden sağlık kontrolünden geçirmiş ve GB'nin sakatlığının nüksedebilme ihtimali sebebiyle transferden vazgeçilmişti.

BREZİLYA'DAN SÜRPRİZ İDDİA

Itatiaia'dan Guilherme Abrahao adlı gazeteciye göre Fenerbahçe, Gabriel Silva'dan tam olarak vazgeçmiş değil.

GB'nin, İstanbul'daki sağlık araştırılması sonucunda sakatlığının nüksedebilme ihtimalinden dolayı Fenerbahçe, oyuncuyu Brezilya'ya göndermişti.

Haberde, Gabriel Silva'nın Brezilya'da yeniden sağlık kontrolüne girdiği ve testlerin olumlu sonuçlandığı ifade edildi.

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Bununla beraber Fenerbahçe'nin, Vasco ile transfere dair görüşmelere devam ettiği, konuya ilişkin yeni bir gelişmenin olabileceği kaydedildi.





İSTANBUL'DA AMELİYAT EDİLEBİLİR

İddiaya göre Gabriel Silva'nın tedavi sürecinin İstanbul'da yapılması gündemde. Silva, İstanbul'a gelecek ve yeniden teste tabi tutulacak. Ameliyata ihtiyacı olup olmadığı tespit edilecek ve çalışmalarını sarı lacivertlilerde sürdürecek. Bu süreçte hem Fenerbahçe'ye hem de şehre alışacak. Ameliyat gerekmesi durumunda, Fenerbahçe'nin belirlediği doktor tarafından ameliyat edilecek.

FENERBAHÇE'NİN SAKATLIKTAN HABERİ YOKTU

Vasco da Gamalı yetkililerin GB'ye ilişkin herhangi bir açıklama yapmamasının sebebi olarak, görüşmelerin sürmesi gösteriliyor. Ayrıca Brezilya basınında Fenerbahçe'ye, oyuncunun geçmişte ameliyat olduğu ve 17 ay sahalardan uzak kaldığı bilgisinin verilmediği aktarıldı.



