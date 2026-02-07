Fenerbahçe’nin forvette elleri bomboş kaldı! Tek santrfor Sidiki Cherif

Haberin Devamı

ARA transfer dönemi sona ererken, Kante, Guendouzi, Musaba, Sidiki Cherif ve Mert Günok transferlerine rağmen golcü alınamaması nedeniyle yönetim, taraftarların eleştiri oklarının hedefinde kaldı.

HİÇ BİR ADAY OLMADI

Lewandowski ile başlayan, Sörloth, Lukaku ile tırmanan forvet transfer hayalleri Ademola Lookman’la zirve yaptı. Yıldız oyuncuyu Atletico Madrid kapınca Nunez, Brobbery, Muriqi, Deniz Gül ve Enes Ünal beklendi. Ancak hiç biri olmadı.

Jhon Duran ve En-Nesyri gönderilmesine rağmen umutla bekleyen taraftarlar forvet transferi gerçekleşmeyince hayal kırıklığı yaşadı. Forvet olarak sadece genç yıldız adayı Sidiki Cherif’in kalması yoğun eleştirilere neden oldu.

FRED DE AYRILMADI

Öncelikle yaz aylarında Dünya Kupası’nın olması, burada boy gösterme hayali kuran futbolcuların takım ve ülke değiştirerek risk almalarının önüne set çekti. Ayrıca Fenerbahçe’nin ilgilendiği tüm oyuncular takımlarının etkili isimleri oldukları için kulüpleri de ayrılığa çok istekli bakmadılar. Sözleşme feshi konusunda görüşme yapılan Fred’in 1.5 yıllık alacağının tamamını istemesi nedeniyle yabancı kontenjanında da yer açılamadı.

KANTE VE LOOKMAN iLE ZAMAN KAYBEDiLDi

Yaklaşık 1 ay boyunca Kante ve Lookman transferleriyle boğuşan, yöneticiler ve Devin Özek özellikle Lookman’ın olmayışıyla büyük şok yaşarlarken Kante transferiyle biraz olsun rahatlasalar da şampiyonluk yarışına 19 yaşındaki Cherif ile çıkılacak olması camiayı bir hayli tedirgin etmekte.