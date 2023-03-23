Fenerbahçe'nin forvetleri, Galatasaray ve Beşiktaş'tan fazla gol attı!

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Spor Toto Süper Lig’de geride kalan 26 haftanın gol istatistikleri en verimli forvetlerin Fenerbahçe’de olduğunu ortaya koydu. Sarı lacivertlilerin ileri ucunda görev yapanlar, hem sayı hem de oran olarak takımlarının attığı gole en fazla katkı yapan hücumcular oldular. Ligin genelinde forvetlerin toplam gole katkı ortalaması %61 (671-408) olarak gerçekleşti. Atılan gollerin mevkilere göre dağılımı incelendiğinde ortaya çıkan sonuçlar şöyle:

50 GOLÜN YARISINI ENNER VALENCIA TEK BAŞINA ATTI

61 golle ligin en skorer takımı olan Fenerbahçe’de forvetler toplam 50 kez fileleri havalandırdı. Bu oyuncuların toplam gole katkısı yüzde 82’ye ulaştı. Enner Valencia 25 kez fileleri havalandırırken, Michy Batshuayi 10, Joshua King 4, Diego Rossi 3, Emre Mor 2, Joao Pedro, Serdar Dursun ve eylül ayında Augburg’a kiralanan Mergim Berisha 1’er gol kaydetti. Fenerbahçe’nin forvetleri ayrıca, 51 gollü Adana Demirspor dışındaki tüm takımlardan daha fazla gol attı.

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FENERBAHÇE'DEN SONRA EN VERİMLİ FORVETLER FİRESUN VE BEŞİKTAŞ'TA

Forvetlerin toplam gole katkısında ilk sırada yer alan Fenerbahçe’yi, yüzde 74’le Giresun (23-17) takip ederken, Beşiktaş yüzde 73’le üçüncü (45-33) sırada yer aldı. Galatasaray’ın 49 golünün 35’ine imza atan hücumcuların katkısı yüzde 71 olarak gerçekleşti. Karagümrük (51-36) ve İstanbulspor’un (27-19) forvetleri de takımlarının attığı gollerin yüzde 70’ini üretmeyi başardı.

TRABZON'UN HÜCUMLARI GOLLERİN YÜZDE 43'ÜNÜ ATABİLDİ

Sezona şampiyonluk parolasıyla başlayan takımlar arasında forvetlerinden en az gol katkısı alan ekip Medipol Başakşehir (%41). Turuncu lacivertlilerin toplam 34 golünün sadece 14’ü hücumculardan geldi. Son şampiyon Trabzonspor da bu anlamda hayal kırıklığı yaşayan ekipler arasında yer aldı. Bordo mavililerin ligdeki 39 golünün 17’sini kaydeden forvetlerin katkı oranı yüzde 43 oldu.

A.DEMİR VE BAŞAKŞEHİR'İN ORTA SAHA OYUNCULARI, FORVETLERİ SOLLADI

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· Süper Lig’de, orta saha oyuncuları forvetlerden daha fazla gol atan iki takım bulunuyor; Adana Demirspor (20’ye 19) ve Başakşehir (15’e 14).

· Trabzonspor’un orta sahaları da hücumculardan sadece 1 gol az attı (14’e 15). Ligden çekilen Gaziantep ve Hatayspor dışında orta sahadan en az skor katkısı alan ekip, İstanbulspor (2).

· Fenerbahçe ve Giresunspor da bu bölgedeki oyunculardan 5’er gol buldu.

· Bu sezon Süper Lig’de defans oyuncularından en fazla gol bulan takımların başında 9’ar golle Karagümrük ve Kasımpaşa geldi.

· Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor ve Başakşehir’in savunmacıları 5’er kez fileleri havalandırırken, lider Galatasaray 4 gol buldu. Defanstan en az skor katkısı alan takımlar ise 1’er golle Sivasspor ve Giresunspor oldu.

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