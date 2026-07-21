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Fenerbahçe'nin forvet transferi için Nuri Şahin devrede!

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#Transfer Haberleri#Fenerbahçe#Nuri Şahin
Fenerbahçenin forvet transferi için Nuri Şahin devrede
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 21, 2026 08:57

Süper Lig'de yeni sezona mutlak şampiyonluk hedefiyle hazırlanan ve kadrosuna bir santrfor takviyesi yapmayı planlayan Fenerbahçe'de listenin 1 numarasında yer alan Serhou Guirassy için sürpriz bir hamle yapıldı. İşte detaylar...

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Süper Lig'de sezona mutlak şampiyonluk parolasıyla hazırlanan Fenerbahçe bir yandan transfer çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor. Özellikle santrfor bölgesine takviye yapmak isteyen sarı-lacivertliler rotayı Almanya'ya çevirdi.

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HEDEF GUIRASSY

Fenerbahçe, Borussia Dortmund forması giyen Gineli santrfor Serhou Guirassy için uzun zamandır yoğun bir çaba harcarken transfer için sürpriz bir harekete imza attı.

Fenerbahçenin forvet transferi için Nuri Şahin devrede

NURİ ŞAHİN DEVREDE

Borussia Dortmund forması giyen Gineli yıldız için uzun süredir temaslarını sürdüren Sarı-Lacivertliler, Alman kulübünün bonservis beklentisini aşağı çekebilmek adına Başakşehir Teknik Direktörü Nuri Şahin'i devreye soktu.

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Borussia Dortmund tarihinin en genç futbolcuları arasında yer alan, A Takım forması giyen ve yıllar sonra aynı kulüpte teknik direktörlük görevini de üstlenen Nuri Şahin'in, Alman ekibiyle olan güçlü ilişkilerinden faydalanılması hedefleniyor.

Fenerbahçe Yönetimi’nin deneyimli teknik adamla yaptığı görüşmede destek talebinde bulunduğu öğrenildi.

Fenerbahçenin forvet transferi için Nuri Şahin devrede

SÜREÇ HIZLANACAK

Borussia Dortmund'un yüksek bonservis beklentisini aşağı çekmek isteyen Sarı-lacivertliler, görüşmelerde önemli aşama kaydetmeyi hedefliyor.

Yönetim, Nuri Şahin'in devreye girmesiyle birlikte hem kulüpler arasındaki pazarlıkların hızlanmasını hem de transfer sürecinin olumlu yönde ilerlemesini bekliyor.

Fenerbahçenin forvet transferi için Nuri Şahin devrede

GÖZLER ALMANYA'DA

Teknik direktör İsmail Kartal'ın transfer listesinde ilk sırada yer alan Serhou Guirassy için çalışmalar tüm hızıyla sürerken, Fenerbahçe Yönetimi yaz döneminin en büyük transferlerinden birini gerçekleştirmek adına tüm imkanlarını seferber etmiş durumda. Gözler şimdi Borussia Dortmund cephesinden gelecek yanıta çevrilmiş durumda.

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Fenerbahçenin forvet transferi için Nuri Şahin devrede

PERFORMANSI

Serhou Guirassy, geçtiğimiz sezon Borussia Dortmund formasıyla 46 maçta 22 gol - 6 asistlik performans sergiledi.

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#Transfer Haberleri#Fenerbahçe#Nuri Şahin

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