Fenerbahçe'nin forvet sorunu büyüyor! Ligde 16. sıradalar...

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Bu sezon ligde ciddi anlamda gol sıkıntısı yaşayan Fenerbahçe, forvetlerinin gol üretkenliği sıralamasında ligin 16. durumda bulunuyor. F.Bahçe forvetleri sadece 6 gol üretirken orta sahalar 10 gol, defanslar 1 gol attı.

Trabzonspor ve Beşiktaş forvetleri şu ana kadar 14 gol, G.Saray forvetleri ise 11 gol atarken forvetleri en iyi çalışan takım olarak 18 golle Hatay öne çıktı. Ligin forvet hattı en başarısız takımı 3 gole Rize. Rize’nin üstünde F.Bahçe ile 6’şar golü bulunan Antalya, Göztepe ve Giresun yer alıyor.

FENERBAHÇE HAYAL KIRIKLIĞI YAŞADI

Son yıllarda golcü konusunda sıkıntı yaşayan Fenerbahçe, neredeyse yaptığı tüm transferlerde hayal kırıklıkları yaşadı. Bu sezon da gol bölgesindeki isimler Rossi ve Valencia 2’şer Berisha ile Serdar Dursun ise Süper Lig’de 1’er kez ağları havalandırabildi.

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TRANSFER EDİLEN 13 İSİM TUTMADI

Son yıllarda F.Bahçe formasını giyen golcü isimler arasında sadece Vedat Muriç 15 gol, 6 asistle beğeni topladı. Roberto Soldado, Andre Ayew, Islam Slimani, Victor Moses, Garry Rodrigues, Mathieu Valbuena, Ahmethan Köse, Michael Frey, Mevlüt Erdinç, Barış Alıcı, Kemal Ademi, Allahyar Syyadmanesh, Sinan Gümüş beklentileri karşılayamadı.

Berisha, Rossi, Serdar Dursun ve Valencia’nın 12. haftadan sonraki performansları F.Bahçe’nin ligdeki durumuna direkt etki etmesi bekleniyor.