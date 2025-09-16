Fenerbahçe’nin Filipe Luis teklifini resmen açıkladılar! ‘Başkan beni aradı’

Haberin Devamı

Flamengo Sportif Direktörü Jose Boto, Fenerbahçe’nin geçtiğimiz hafta teknik direktör Filipe Luis’i takımın başına getirmek için devreye girdiğini açıkladı.

Boto, O Globo’ya yaptığı açıklamada Sarı-Lacivertliler’in resmi girişimde bulunduğunu doğrularken, Brezilyalı teknik adamın teklifi reddettiğini söyledi.

“FESİH ÜCRETİNDEN FAZLASINI ÖNERDİLER”

Jose Boto, “Geçen hafta bir Avrupa kulübüne gitme ihtimali vardı, ama reddetti. Bunu biliyorum çünkü kulübün başkanı beni aradı ve Filipe’yi ne kadara bırakabileceğimizi sordu. Ben de başkanımız Luiz Eduardo Baptista’nın söylediği gibi, ‘Burası banka değil. Kalmasını istiyoruz ve satmaya niyetimiz yok’ dedim. Kulüp, sözleşmesindeki fesih ücretinden çok daha fazlasını ödemek istedi. Ama Filipe gitmek istemedi” ifadelerini kullandı.

Haberin Devamı

“İYİ BİR AVRUPA KULÜBÜYDÜ”

Boto ayrıca, “Bu teklif çok iyi bir Avrupa kulübündendi. Ancak Filipe Luis projeden ayrılmayı tercih etmedi” sözleriyle sürecin detaylarını paylaştı.

Filipe Luis, futbolculuk kariyerini noktaladıktan sonra Flamengo’da teknik direktörlük görevine başlamış ve kısa sürede dikkatleri üzerine çekmişti.