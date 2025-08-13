Fenerbahçe'nin Feyenoord galibiyetinin ardından Nihat Kahveci'den o isme övgü dolu sözler! 'Yönetimi tebrik ediyorum'

Haberin Devamı

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3’üncü Eleme Turu rövanş maçında konuk ettiği Feyenoord’u 5-2 mağlup etti. Sarı-lacivertliler bu sonuçla Şampiyonlar Ligi Play-off turuna yükseldi.

Maçı Kontraspor Youtube kanalına yorumlayan Nihat Kahveci'nin açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde...

'BENFICA MAÇINI HEYECANLA BEKLİYORUM'

"Fenerbahçe fırtına gibi esti. Fenerbahçe bu moral ve özgüvenle play-off'u da geçebilir. Fenerbahçe; taraftarıyla bütünleşti, Feyenoord'a 5 gol attı. Şimdiden Benfica maçını heyecanla bekliyorum."

'O GOLLERİ ATMAK O KADAR KOLAY DEĞİL'

"Fred, o golleri atmak o kadar kolay değil ya, o nasıl rahat vuruş! En güzel yerden izleyen de Wellenreuther oldu. İki tane kaleci çıkaramazdı. Böyle gollere bayılıyorum."

'BAZI OYUNCULAR YANINA FORVET İSTİYOR'

"Bana göre maçın oyuncusu Archie Brown. Duran ile En Nesyri ikilisi sahadayken Fenerbahçe çok daha iyi pres yaptı. Bir sakatlık yaşadı umarım ciddi bir durumu yoktur. En Nesyri, forvet özellikli bir oyuncuyla oynadığı zaman daha etkili oluyor. Mesela Dzeko. Bugün de Duran. Tek oynadığı zamanlarda sahada yok oluyor. Bazı oyuncular yanına forvet istiyor."

'YÖNETİMİ TEBRİK EDİYORUM'

"Semedo transferinden ötürü yönetimi tebrik ediyorum. Ayrıca Semedo'yu da ekstradan tebrik ediyorum. Bu adam takımsızdı, ne çalıştı da geldi. Adam kalite kokuyor. Takımın en iyi oyuncularından biriydi."

'ESKİ ATMOSFER YOK DİYENLER NE OLDU?'

"Fenerbahçe stadında eski atmosfer yok diyenler' ne oldu? Böyle oynayınca ne oldu, 95 dakika var mıydı Fenerbahçe taraftarı statta? Hem de ne vardı! Bir tebriği de onlara verelim. Seyircinin temposunu da futbol takımının temposu belirler. Rakibi ıslıkladı, boğdu, rakibe baskı kurdu."