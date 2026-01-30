Fenerbahçe'nin FCSB maçını yazdılar: Ederson hesap edemezdi! Puansız dönebilirdi

Haberin Devamı

UEFA Avrupa Ligi 8'inci ve son hafta maçında FCSB ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi. Arena Nationala'da oynanan mücadele 1-1 sona erdi

Fenerbahçe, 19. dakikada İsmail Yüksek'in kafa golüyle öne geçti.

FCSB, 71. dakikada Juri Cisotti ile skoru eşitledi.

Bu sonucun ardından Fenerbahçe, lig aşamasını 12 puanla bitirdi ve 19. olarak adını play-off turuna yazdırdı. FCSB ise 7 puanda kalarak elendi.

Muhtemel rakipleri Nottingham Forest ve Viktoria Plzen olan Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi play-off turundaki rakibi 30 Ocak Cuma TSİ 15.00'te çekilecek kuranın ardından belli olacak.

Haberin Devamı

HÜRRİYET YAZARLARI FENERBAHÇE'Yİ DEĞERLENDİRDİ

Hürriyet spor yazarları Mehmet Ayan ve Uğur Meleke, sarı lacivertlilerin FCSB maçını ve UEFA Avrupa Ligi serüvenini değerlendirdi.

MEHMET AYAN: KAPTANIN YOKLUĞUNDA DALGALI BİR OYUN VARDI

Yılmaz Erdoğan’ın güzel sözü... “Biz sadece bugünün gerçeğini değiştirebiliriz, geçmişin değil!”

Tedesco, çok daha geniş kadroyla pazar akşamı yaptığı tercih hatalarını Bükreş’te düzeltti. Çeşitli gerekçelerle 9 oyuncusundan yoksun çıktığı maçta, Asensio ve (yarımşar) Yiğit ile Oğuz’dan başka yedeği olmadan harika bir 30 dakika izletti bize. Fenerbahçe sezonun en iyi 30 dakikasını oynadı desek yanılmayız. 11’deki Politic şutunda geçit vermeyen Ederson, önündeki arkadaşlarının 32-45 arasında bu denli fren yapacağını hesap edemezdi. Steaua’nun 32, 33 ve 36’da girdiği pozisyonlarda Ederson’u geçememesi, maçın adeta kaderini tayin etti.

BAŞLANGIÇ HARİKAYDI

Halbuiken harika başladığımız oyunda Kerem dahi sırıtmıyordu. 3-4 pozisyon harcadık. İsmail gol dışında da maestro gibiydi. Ne olduysa 30’dan sonra oldu. Kulübenin fukaralığı ikinci yarının büyük soru işareti olacağını gösteriyordu. Hoca sarı kartlı İsmail’i 63’te çıkararak doğru yaptı. Yiğit ile üçlüye döndü. Öncesinde rakibin Olaru, bizim ise Talisca ve Kerem ile önemli pozisyonlarımız vardı. 70’te de Oğuz ile Asensio’yu oyuna alarak skor ve oyunu tutma yoluna gittik. O sıra yediğimiz buna engel oldu.

Haberin Devamı

Bir müddet oyun onlarda kaldı. Dönüşümüz biraz vakit aldı. Asensio’nun önderliğinde topa sahip olup pozisyonlara girdik. Oğuz kenarları iyi kullandı. Kritik anlarda maçın yıldızı Ederson devreye girdi ve 1 puanı hanemize yazdık. Fenerbahçe, kazanmanın ilk 16’ya girme bileti olacağı maçta dalgalı oyunuyla istediğini alamadı. Defansın dağınık hali dikkat çekti. Kaptansızlık elbette bunda baş faktördü. Yine de mütevazı Rumen ekibine karşı kaleciniz 7 kurtarışla yıldızlaşıyorsa, sorun sadece Skriniar’ın olmamasında değildir.

UĞUR MELEKE: EDERSON BÜYÜK OYNADI

Şampiyonlar Ligi’nin bir sezonda yarattığı toplam ekonomi 3,5 milyar, dağıttığı ödül de 2,5 milyar Euro civarında.

Haberin Devamı

Oysa Super Bowl’un (yani Amerikan futbolu finalinin) düzenlendiği kente tek bir gecede 1 milyar Euro’nun üzerinde bıraktığı tahmin ediliyor. Bu durum Real Madrid gibi, Barcelona gibi, Juventus gibi futbol devlerini oldum olası rahatsız ediyor. Amerikan futbolu Dünya çapında çok büyük ilgi gören bir spor değilken nasıl bu kadar büyük bir ekonomi yaratıyor? Futbola bu denli evrensel bir ilgi varken pasta niçin daha çok büyümüyor? Futbolun devleri, bu sorularla baş edemeyip dönem dönem UEFA’yı sürüden ayrılmakla tehdit ediyorlar. Neredeyse her 10 yılda bir Süper Lig planlarına girişiliyor: 90’ların sonundaki G14 hareketi, Devler Ligi’nin genişlemesi ve ekonomisinin büyümesiyle lağvedilmişti. Ancak 2020’lerde Avrupa Süper Lig hareketi daha büyük bir şeyleri tetikledi.

Haberin Devamı

UEFA, Avrupa kupalarının oturmuş formatlarını çöpe attı. Tuhaf bulduğumu her fırsatta dile getirdiğim 36’lı lig formatını yarattı. Sekizer maç oynanıyor. Müsabaka dağılımı âdil değil. Sonuçlar birer golle, birer averajla belirleniyor. Adalet bence tam anlamıyla tesis edilemiyor.

ZAGREB VE PLZEN GRİLİĞİ

Bu tabloda Galatasaray, Fenerbahçe ve Samsunspor’un play-off turuna kalmış olmaları damakta karışık tatlar bıraktı. Özellikle Fenerbahçe ve Samsunspor kendi turnuvalarında ilk 8 yapabilecek güçtelerdi. Nice ve Stuttgart’ı yenen Fenerbahçe’nin Zagreb ve Plzen’deki puan kayıpları ilk sekize girememesine neden oldu. Dün Bükreş’te de özellikle ikinci devrede Zagreb ve Plzen’e benzer bir grilik vardı sahada.

Haberin Devamı

Domenico Tedesco birkaç taze oyuncuyla enerjiyi değiştirsin diye bekliyorsun ama kulübede de Asensio-Oğuz dışında alternatif yok! Brezilyalı kaleci Ederson kritik anlarda kritik kurtarışlar yapmasa Fenerbahçe puansız dönebilirdi Bükreş’ten. F.Bahçe’de Ederson dışında günün düşük enerjisini yükseltmeye çalışan bir başka oyuncu da Nesyri idi. Özellikle ilk bir saat çok istekliydi, birkaç net pozisyona girdi ama iki kritik ofsayta takıldı Faslı forvet.