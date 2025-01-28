Fenerbahçe'nin Faslı yıldızı adeta yer çekimine meydan okuyor: En-Nesyri ile uçuşa devam

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F.Bahçe’nin golcüsü Youssef En Nesyri, Göztepe maçında attığı 2. goldeki sıçrayışıyla bir kez daha gündeme gelmeyi başardı. 2022 Dünya Kupası’nın en büyük sürprizlerinden birine imza atan Fas ile kırılması güç bir rekora imza atan golcü oyuncu, çeyrek finalde Cristiano Ronaldo’lu Portekiz’e karşı attığı kafa golüyle tarihe geçmişti. 25 yaşındaki hücum oyuncusu, Yahya Attiat’ın ortasında topa kafa vuruşu yaptığında 2.78 metreye yükseldi.

YOUSSEF EN NESYRi iÇiN 2.32 METREYE ÇIKMAK OLDUKÇA NORMAL: HAVADA KAÇ SANiYE KALDIM BiLMiYORUM

Göztepe maçı sonrası soruları yanıtlayan Faslı golcü, havada kaç saniye kaldın sorusuna “İnanın bilmiyorum” derken şu ifadeleri kullandı: “Gollerim çalışma ürünü. Çalışmalarımı sıkı şekilde sürdürüyorum. Çift forvet oynamak da her zaman tek forvet oynamaktan daha iyidir. Dzeko’nun yanında oynamaktan keyif alıyorum. Birbirimize yardımcı oluyoruz.”

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RONALDO - 2.56 METRE

Ronaldo'nun 2019’da Juventus forması giyerken Sampdoria’ya attığı golde Portekizli 2.55 metreye çıkmıştı. Ronaldo’nun bu kafa vuruşunda top filelere gitmişti.

OSIMHEN - 2.58 METRE

Galatasaray forması giyen Victor Osimhen Napoli’de, 5 Şubat 2023’te oynanan Spzezia maçında attığı kafa golünde 2.58 metreye çıkmayı başarmıştı.

EN-NESYRI - 2.78 - 2.32 METRE

Göztepe’ye attığı gol sonrası daha önce 2.78 metreyi gören Youssef En Nesyri için “Yeni bir rekor mu kırdı?” soruları gündeme geldi. Faslı yıldızın ikinci goldeki kafa topuna çıkışı dikkat çekilirken, yayıncı kuruluşun piero’suna göre En-Nesyri 2.32 metre yüksekliğe ulaştı. Faslı, her ne kadar yeni bir rekor kıramasa da jeneriklik golle, galibiyette pay sahibi oldu.