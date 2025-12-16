Fenerbahçe'nin farklı Konyaspor galibiyeti sonrası açıkladı! 'Maçın kırılma anı! Perşembe 44, pazartesi 37'

Haberin Devamı

Süper Lig’in 16’ncı haftasında Fenerbahçe, sahasında Konyaspor’u konuk etti. Chobani Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi’nde saat 20.00’de başlayan mücadelede hakem Ozan Ergün düdük çaldı.

Fenerbahçe, Konyaspor karşısında sahadan 4-0'lık net bir galibiyetle ayrıldı. Sarı-Lacivertliler, Kadıköy'de Anderson Talisca (2), Mert Müldür ve Marco Asensio'nun golleriyle kazandı.

Fenerbahçe bu galibiyetle puanını 36'ya yükseltirken lider Galatasaray ile arasındaki 3 puanlık farkı korudu.

HÜRRİYET YAZARLARI DEĞERLENDİRDİ

Sarı-Lacivertli ekibin Kadıköy'deki bol gollü galibiyetini Hürriyet yazarları Mehmet Ayan ve Banu Yelkovan bugünkü köşe yazılarında değerlendirdi.

Haberin Devamı

MEHMET AYAN - PERŞEMBE 44, PAZARTESİ 37!

Perşembe gecesi Brann önünde 44'te 3-0'ı bulan Fenerbahçe, Konya önünde 37'de ulaştı aynı skora.

Gaziantep FK’dan dün istifa eden Burak Yılmaz, Fenerbahçe’ye 4-0 kaybettikleri maç sonunda 5. dakikada yedikleri golün maçın kırılması olduğunu, takımının oradan çıkamadığını ifade etmişti. Aynısı değilse de benzeri dün akşam yaşandı. 26’daki penaltının ardından durmayan sarı lacivertliler, 30’da 2-0’ı bularak neredeyse maçın fişini çekti. Konyaspor ile Gaziantep FK seviyeleri benzer; Fenerbahçe ise 27 Ekim gücünden epeyi ileride. O nedenle “Konya’nın girdaptan çıkamaması, anafora teslimiyeti” son derece doğal. 37’de Talisca’nın harika golüyle adeta maç sona erdi.

ASENSiO NEDENSE SAĞ KANATTAYDI

Perşembe gece Brann önünde 44’te 3-0’ı bulan sarı lacivertliler, Kadıköy’de 37’de ulaştı aynı skora. Konyaspor’un kalitesi elbette ev sahibine yetemezdi ancak, Fenerbahçe’nin de gol bulma, seyircilere o soğuk havada içini ısıtacak futbol gösterileri yapma konusundaki hakkını teslim etmeli. Asensio’nun (nedense) sağ kanat tercihlendiği yepyeni maçta, yine yeniden (fıtratı gereği) içeri kaymasıyla kanatsız hale gelen Fenerbahçe açığını Brown ile kapattı. Mert de net kanat değil, bol içeri giren oyuncu görüntüsündeydi. İlk yarının adamı yediği 3 gole rağmen yüzde yüz 4 pozisyonda kalesini gole kapatan Bahadır idi.

Haberin Devamı

iKiNCi YARI HAZIRLIK MAÇI GiBiYDi

İkinci yarı, hazırlık maçlarının ikinci yarılarına benzedi. Konya biraz toparlanmış, en azından ilk yarıdaki gibi rakip ceza sahasına 2 kez değil, daha fazla girmeye niyetlenmişti. Fenerbahçe rölantiye aldı. Değişikliklerle sarı kartlı oyuncuları korumaya alan Tedesco, dakika mühendisliğinde de ince ayarlarını sağlamlaştırdı. İki takım arasındaki kalite ve klas farkını elbette değerlendirmeyeceğiz. Ancak ilk yarıdaki Fenerbahçe’nin üst düzey oyunu, tribün için çok anlamlıydı. 9 dakikada 3 golle konuyu kapattı vitesi boşa aldı. Aktif dinlendi!

Konyaspor Recep Uçar’la 4 galibiyet, 2 beraberlik ve 5 mağlubiyet elde etmişti. Hoca ile yollar ayrıldığında takım 14 puanla 8. sıradaydı. Yönetimin kararıdır bize söz düşmez. Ancak görünen o ki hoca tercihinin Konyaspor’u ileri götürdüğü söylenemez. Trabzon ve Fenerbahçe maçları dahil 5 maç 2 puanlık performans bunun üzücü kanıtı!

Haberin Devamı

BANU YELKOVAN - SEZONUN EN PARLAK İLK 45 DAKİKASINI OYNADI!

Fenerbahçe kazanmaya kararlı olduğunu ilk yarıda gösterdi.

Hafta içi Brann deplasmanında dört golle kazanarak Avrupa mesaisini özgüvenini tazelemek için kullanan Fenerbahçe, Konyaspor karşısında sezonun belki de en parlak ilk 45 dakikasını oynadı. Kadıköy’de devre bittiğinde skorbord 3-0’ı gösteriyordu; ikisi Talisca’dan, biri Mert Müldür’den gelen goller skoru belirlemişti belki ama kale direkleri, Konyaspor kalecisi Bahadır’ın üstün performansı ve biraz da şanssızlık faktörü olmasaydı, fark çok daha büyük olurdu.

Sezona iyi bir giriş yapıp devamını getiremeyen, Çağdaş Atan etkisini henüz göremeyen ve son beş maçından galibiyet çıkaramayan Konyaspor, ilk gole kadar elinden geldiğince oyunda kalmaya çalışsa da Fenerbahçe’nin yüksek temposu, tek kale oyunu ve ceza sahası çevresindeki sürekli tehdidine uzun süre engel olamayacağı belliydi. Kilidi açan bir penaltı oldu belki ama penaltı olmasaydı da bu tek taraflı oyundan gol sesi gelmesi uzun sürmezdi doğrusu.

Haberin Devamı

KALEYi ABLUKA ALTINA ALDI

Trabzonspor'un Beşiktaş karşısında geriden gelip beraberliği bulmasına rağmen yaşadığı puan kaybı, Fenerbahçe’nin bu maçtaki ekstra motivasyonuydu. Sarı lacivertliler ligin ikinci sırasını geri almak için kararlı olduğunu ilk yarının her anında hissettirdi, ilk 45 dakikada 14 şutla Konyaspor savunmasını resmen abluka altına aldı.

İkinci yarıda maç başka bir hikâyeye evrildi. Avrupa kupasının yorgunluğu ve skoru almanın rahatlığıyla maçı rölantiye alan Fenerbahçe tempoyu düşürdü, topu rakibe bıraktı, bunun sonucunda topla oynama ve pozisyon üstünlüğü deplasman takımına geçti.

KONYA iKiNCi YARI 13 ŞUT ATTI

86. dakikada Marco Asensio’dan gelen gol, ikinci yarıda Fenerbahçe’nin kaleye giden tek şutu olarak kayda geçti. Konyaspor ürettiği 13 şutla rakibine zaman zaman rahatsızlık verse de skoru değiştiremedi.

Haberin Devamı

Kendi sahasında şampiyonluk yarışında iddialı olduğunu kanıtlamak için sahaya çıkan Fenerbahçe’nin, Çağdaş Atan’ın gelişi sonrası henüz toparlanma sinyalleri veremeyen Konyaspor karşısında galibiyet dışında bir sonuç alması sürpriz olurdu. Herhangi bir sürpriz olmadı.