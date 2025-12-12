×
Fenerbahçe'nin farklı galibiyeti Norveçlileri yıktı! 'Resmen felaket! Küçük düşürüldü'

Güncelleme Tarihi:

Oluşturulma Tarihi: Aralık 12, 2025 10:16

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde dün gece Norveç'in Brann takımını deplasmanda 4-0 mağlup etti. Sarı-Lacivertli temsilcimizin farklı galibiyeti Norveç basınında manşetlerde yer aldı.

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin 6'ncı haftasında Norveç ekibi Brann'a konuk oldu. Brann Stadyumu'nda TSİ 23.00'te başlayan mücadelede Fransa Futbol Federasyonu'ndan Willy Delajod düdük çaldı.

TALİSCA ŞOV YAPTI, F.BAHÇE RAHAT KAZANDI

Sarı-Lacivertli temsilcimiz, Bergen şehrindeki maçta Norveç ekibi Brann'ı 4-0 mağlup etti. Fenerbahçe'de Anderson Talisca 3 gol atarak hat-trick yaparken diğer gol de Kerem Aktürkoğlu'ndan geldi. Bu sonucun ardından Fenerbahçe puanını 11 yaptı.

NORVEÇ BASINI: FELAKET

Norveç basını da takımları Brann'ın 4 gollü Fenerbahçe yenilgisini manşetlerine taşıdı ve dikkat çeken ifadeler kullandı.

Bergen Tidende: Stadyumda kabus gibi bir gece: Resmen felaket

Brann, Avrupa'ya yükselme yolunda üç maçlık serinin ilk maçına çıktı. Sonuç felaketle bitti.

Nettavisen: Brann için Avrupa Ligi'nde kabus: Fenerbahçe tarafından küçük düşürüldü

Türkler, maçın henüz beşinci dakikasında Kerem Aktürkoglu'nun golüyle erken öne geçti. Ardından Brezilyalı Anderson Talisca, Brann'ı hat-trick'iyle tamamen küçük düşürdü ve Fenerbahçe'ye büyük bir galibiyet kazandırdı.

VG: Brann'da gakeme Tepki: Küstah

Brann, Fenerbahçe tarafından paramparça edildi. Maçtan sonra Brann Teknik Direktörü Freyr Alexandersson: 'O küstah bir hakem. Bundan hiç hoşlanmıyorum. Ona saygı göstermediğim için sarı kart gördüm, bu çok saçma. Garip davrandı,' ifadelerini kullandı.

NRK: Fenerbahçe rüyayı sona erdirdi

Brann, Türk kulübü karşısında maçın 4. dakikasında geriye düştü. İlk yarıın ortalarında Eivind Helland kırmızı kart gördüğünde, Bergen takımı için işler zorlaştı.Maçtan önce Brann, Avrupa'da üst üste üç iç saha galibiyeti elde etmiş ve Utrecht ve Rangers gibi takımları mağlup etmişti.

Fenerbahçe bu rüyayı sona erdirdi. İkinci yarıda Talisca maçtaki üçüncü golünü attı ve Brann'ın yapabileceği pek bir şey kalmadı.

