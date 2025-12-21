Haberin Devamı

Fenerbahçe, Süper Lig'in 17. haftasında konuk olduğu Eyüpspor karşısında 3 puanı 3 golle aldı.

Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan karşılaşmada sarı-lacivertlilere galibiyeti getiren golleri 27. dakikada Anderson Talisca, 34. dakikada Marco Asensio ve 75. dakikada Jhon Duran kaydetti.

Bu sonucun ardından puanını 39'a yükselten Fenerbahçe maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturdu ve Süper Lig'in ilk yarısını namağlup tamamladı.

Hürriyet yazarları Uğur Meleke ve Fırat Aydınus, sarı-lacivertlilerin Eyüpspor karşısında sergilediği performansı bugün kaleme aldıkları köşe yazılarında değerlendirdi. İşte o yazılar...

UĞUR MELEKE: 22 DAKİKADA 1 GOL!

Fenerbahçe, 11 Aralık Perşembe saat 23’le, dün saat 18 arası iki buçuk maç top oynadı, 10 gol attı, kalesini de kapadı bu süreçte. Yani ortalama her 22 dakikada bir rakip fileleri havalandırdı sarı lacivertliler.

Bu başarılı 225 dakikanın 90’ını Bergen’de, 90’ını Kadıköy’de, 45’ini de Atatürk Olimpiyat Stadı’nda geçirdi Fenerbahçeliler. Tedesco, bu 10 günde ideal 11’ini zorunluluklar dışında değiştirmedi. Bergen’de ilk 11 oynayan 8 futbolcu dün Olimpiyat’ta da sahadalardı. Eksik olan üç adamın biri şu an sakat, ikisi de Afrika Kupası’nda zaten. Yani iki buçuk maçlık bu başarılı süreçte baş faktör olarak tepeye “kadro istikrarı” yazabiliriz.

Fenerbahçe’ye Avrupa’da tur güvencesi sağlayan, ligde de zirve ortağı yapan bu takvimde diğer başrolleri iki Brezilyalı yıldız oynadı. Fred de Talisca da sezona çok iyi başlamamışlar, fiziksel olarak çeşitli sorunlar yaşamışlardı. Ancak bir gönül kazanma ustası olarak dikkat çeken Tedesco bu iki starla da belli ki bağ kurmuş. Dün ilk devrede sahanın patronu Fred’di, rakip yarı alanda 21/22 pas isabeti, 6/7 uzun topla oynadı. İki golün de üretiminde rolü vardı. Talisca da 2 ay önceki hareketsiz görünümden uzak. Canlı ve dinamik. Bunun ödülünü de son 3 maçta 6 golle aldı zaten.

DOMENİCO TEDESCO’NUN ESERİ

Süper Lig’de Fenerbahçe’nin ilk devreyi namağlup kapaması, Avrupa Ligi’nde de Şubat’ı neredeyse garantilemesinde tabii ki Domenico Tedesco’nun çok büyük rolü var. Zehirli Ali Koç-Mourinho atmosferinden sonra Tedesco’nun yarattığı pozitif hava zaten değiştirdi her şeyi. Hiçbir maçın sonucunun sahada alınmadığı iddiasındaki eski yönetim ve eski teknik adamdan sonra sadece yeşil zemine odaklanan, hakemlerle veya rakiplerle ilgili lüzumsuz konuşmayan, sadece futbolcularını geliştiren Tedesco’nun başarısıdır bu tablo. Ben şahsen Tedesco göreve geldiğinde bu kaotik ortamın altından kalkamayacağını düşünüyordum, çok yanıldım. Tabii ki Koç-Ilıcalı mazeret timinin değişmesi önemli bir faktör Tedesco’nun nefes almasında. Alman teknik adam, sportmenliği ve çalışkanlığıyla gerçekten çok saygın bir profil.

FIRAT AYDINUS: FENERBAHÇE İLK YARIDAKİ BASKISIYLA SONUCA GİTTİ

Maçın ilk düdüğüyle birlikte, hakemin ilk yarıyı bitiren düdüğüne kadar oyunun ve topun kontrolünü tamamen elinde tutan, baskısı ve iştahı yüksek bir Fenerbahçe izledik. Gücü zaten bilinen Eyüpspor, bu 45 dakikalık bölümde rakibi karşısında mahkûm bir oyun sergiledi. Sarı lacivertlilerde ilk yarıda öne çıkan isimler Levent, Talisca, Fred ve Asensio oldu.

Özellikle Levent’in bulunduğu kanattan yapılan bindirmeler, Fenerbahçe hücumlarının ana aksını oluşturdu. İlk 45 dakika itibarıyla Fenerbahçe, Talisca ve Asensio’nun golleriyle soyunma odasına 2-0 önde girdi.

İLK 45’İN YILDIZI TALISCA

İlk golde, Fred’in Levent’e attığı uzun pasta Levent’in ceza sahasına çevirdiği topu, son haftalarda form grafiği yükselen Talisca ağlarla buluşturdu.

İkinci gol öncesinde ise izlemeye değer bir hazırlık süreci vardı; Asensio topla buluşmadan önce Talisca’nın yaptığı asist, estetik ve oyun aklı açısından alkışı hak ediyordu. Olimpiyat Stadı’nda, Ederson’un adeta üşüdüğü, tek taraflı bir karşılaşma izledik. Attığı gol ve ikinci goldeki asistiyle, ilk yarının yıldızı Fenerbahçe adına net şekilde Talisca’ydı. İkinci yarının başlamasıyla birlikte, tıpkı Konyaspor maçında olduğu gibi Fenerbahçe’nin geriye yaslanan ve ilk 45 dakikaya oranla kısmen oyundan düşen bir görüntü verdiğini gördük. Kaybedecek bir şeyi olmayan Eyüpspor ise bu tabloyu fırsata çevirerek daha cesur bir şekilde rakibinin üzerine gelmeye başladı. Bu cesur oyununun sonucunda ikinci yarının ilk 15-20 dakikalık bölümünde, biri direkten dönen olmak üzere 4–5 pozisyon buldular.

JHON DURAN MAÇI BİTİRDİ

Fenerbahçe'nin bu bölümdeki karşılığı ise biri İsmail Yüksek’le gelen iki pozisyonla sınırlı kaldı. Maç, ilk yarıya kıyasla her iki kalede de daha fazla pozisyonun yaşandığı, daha açık bir oyuna evrildi. İlk yarıda adeta üşüyen Ederson, ikinci yarıda oldukça hareketli ve oyunun içinde kaldı. Bu ta ki 75. dakikada gelen Jhon Duran’ın golüne kadar sürdü. Üçüncü golün ardından Eyüpspor’un direnci kırıldı, gardı düştü. Bu andan sonra oyunu daha rahat kontrol eden Fenerbahçe, skoru korumayı bilerek sahadan üç gol ve üç puanla ayrıldı.