Fenerbahçe'nin Eyüpspor galibiyeti sonrası Nihat Kahveci'den değerlendirme! 'Görevini iyi yapamayan tek bir isim vardı'

Fenerbahçe, Süper Lig'in 17. haftasında Eyüpspor'u deplasmanda 3-0 mağlup etti. Nihat Kahveci, maçın ardından değerlendirmelerde bulundu.

Fenerbahçe, Süper Lig'in 17. haftasında Eyüpspor ile deplasmanda karşı karşıya geldi.

Mücadeleyi Fenerbahçe 3-0'lık skorla kazandı.

Sarı-lacivertliler, 27. dakikada Anderson Talisca'nın golüyle öne geçti. Marco Asensio, 34. dakikada farkı 2'ye çıkardı. İlk yarıdan başka gol sesi çıkmadı. Dakikalar 75'i gösterdiğinde ise Jhon Duran skoru belirleyen golü kaydetti.

Maçı Kontraspor Youtube kanalına yorumlayan Nihat Kahveci'nin açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde...

"İŞİN OFANSINDA AKIYOR, GİDİYOR"

"Fenerbahçe 3 tane birbirinden güzel gol attı. İşin ofansında akıyor, gidiyor! Tam Fenerbahçeli taraftarların izlemek istedikleri ofansif bir Fenerbahçe var. Çok hoşuma giden şey de Fenerbahçe'nin çok disiplinli oynaması."

"Eyüpspor'un ön tarafı kötü değil. Fenerbahçe'de bir kişi; 'Ben bugün ipleri elime alacağım' dedi, Fred! Ön tarafa direkt paslar attı. Hatlar arası denedi."

"EN-NESYRI ÖZLENMEDİ"

"Duran'ın o hareketliliğinde En-Nesyri özlenmedi. Fenerbahçe'de Alman disiplini var, İtalyan defans taktiği ve disiplini var, ön tarafta Brezilya, İspanya vari topa dokunuş ve pas trafiği var. İlk yarıdaki futbolu nasıl övmeyeyim!"

"BANA GÖRE O POZİSYON PENALTI"

"Eyüpspor'un penaltı beklediği pozisyonu izledim. Öncesinde Skriniar temas hissedince kendini yere atıyor. Orada faul yok. Sonrasında top geliyor. Asensio'nun topla oynama isteği yok ve rakibin formasını çekiyor. Formayı çekip uzattı ve VAR neden çağırmadı? Çağır abi hakemi hem öncesini hem sonrasına baksın. Bana göre o pozisyon penaltı. VAR çağırmalıydı."

"GÖREVİNİ HİÇ İYİ YAPAMAYAN KEREM AKTÜRKOĞLU VARDI SAHADA"

"Fenerbahçe'de eksik futbolcular aranmadı. Ancak görevini hiç iyi yapamayan Kerem Aktürkoğlu vardı sahada. Etrafındaki futbolcular form olarak uçuyor. Kerem'in milli takım için iyi olmasını istiyorum ama yine inanılmaz top kayıpları yaptı. Kerem'deki sıkıntı doyumsa büyük sıkıntı. Kredin biter. Bir an önce kendini kanıtlamaya çalıştığın Kerem olmalısın. Takım bu kadar iyiyken, kötü bir Kerem vardı."

