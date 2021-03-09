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GeriFutbol Fenerbahçe'nin eski yöneticisi Şekip Mosturoğlu'nun acı günü
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Futbol
AA
Haber Giriş: 09.03.2021 - 16:40 | Son Güncelleme:

Fenerbahçe'nin eski yöneticisi Şekip Mosturoğlu'nun acı günü

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Fenerbahçe'nin eski yöneticisi Şekip Mosturoğlu'nun acı günü

Fenerbahçe Kulübünün eski asbaşkanlarından Şekip Mosturoğlu'nun annesi Taliha Mosturoğlu vefat etti.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Yüksek Divan Kurulu üyemiz ve eski asbaşkanlarımızdan Şekip Mosturoğlu'nun annesi Taliha Mosturoğlu'nun vefatını büyük üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Merhume Taliha Mosturoğlu'na Allah'tan rahmet, başta Mosturoğlu ailesi olmak üzere merhumenin yakınları ve sevenlerine başsağlığı ve sabır dileriz." denildi.

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