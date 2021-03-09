Fenerbahçe'nin eski yöneticisi Şekip Mosturoğlu'nun acı günü

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Yüksek Divan Kurulu üyemiz ve eski asbaşkanlarımızdan Şekip Mosturoğlu'nun annesi Taliha Mosturoğlu'nun vefatını büyük üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Merhume Taliha Mosturoğlu'na Allah'tan rahmet, başta Mosturoğlu ailesi olmak üzere merhumenin yakınları ve sevenlerine başsağlığı ve sabır dileriz." denildi.