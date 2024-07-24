Fenerbahçe'nin eski yıldızlarından Lugano maçı sonrası öne çıkan tespit: Jose Mourinho rakipleri tedirgin ediyor | Bu hastalığın bahanesi olmamalı

Haberin Devamı

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda İsviçre’nin Lugano ekibiyle karşı karşıya geldi. Stockhorn Arena'da oynanan mücadelede rakibini 4-3 yenerek İstanbul’a avantajla dönen sarı-lacivertliler, 30 Temmuz’daki rövanş maçına odaklandı. Fenerbahçe’nin eski yıldızlarından Ali Bilgin ve Can Arat, sarı-lacivertli ekibin performansı ve Şampiyonlar Ligi’ndeki şansıyla ilgili yorumlarını aktardı.

FENERBAHÇE’NİN ESKİ YILDIZLARI ALİ BİLGİN VE CAN ARAT’TAN ÖZEL AÇIKLAMALAR ŞÖYLE:

ALİ BİLGİN

“FENERBAHÇE’NİN KOLAY GOL YEME HASTALIĞI DEVAM EDİYOR”

Fenerbahçe, Jose Mourinho önderliğindeki ilk önemli maçına Şampiyonlar Ligi ön eleme turunda çıktı. Jose Mourinho’nun sahaya süreceği takım herkes tarafından merak konusu oldu. Mourinho, üst düzey ve geçmişi başarılarla dolu bir teknik direktör. Mourinho’nun kafasındaki şablonu sahaya yansıtabilmesi adına tabii ki zamana ihtiyacı var. İlk 11’e baktığımızda birbirini tanıyan ve 1 sezon boyunca birlikte oynamış; kimin ne yaptığını ve neler yapacağını bilen bir ekip vardı. Fenerbahçe’nin en büyük avantajı aslında bu oldu. Bu maçın hazırlık dönemine denk gelmesi nedeniyle takımın yüzde yüz seviyede olamayacağını bilmemiz gerekiyor. Lugano, Fenerbahçe’nin seviyesinde olmayan bir takım. Fenerbahçe’nin geçen seneden kalma kolay gol yeme ve çok gol yeme hastalığı devam ediyor gibi. Fenerbahçe, bu maça baktığımızda aslında o kadar da etkili olmayan bir Lugano’ya karşı 3 tane gol yedi. Mourinho’nun koyduğu teşhise yönelik çalışmalar zaten bu yöndeydi. O yüzden bu kadar kolay gol yemenin önüne geçebilmek adına Mourinho’nun zamana ihtiyacı olacaktır. İlk maça göre değerlendirme yapmak doğru olmaz ama Fenerbahçe’nin geçen sene çektiği sıkıntılar henüz giderilebilmiş değil.

Haberin Devamı

“DZEKO; ARMAYI VE FENERBAHÇE’Yİ SAHİPLENEN İNANILMAZ BİR PROFESYONEL”

Ben aslında geçen sene Edin Dzeko’nun maçların yüzde 95’inde oynaması gerektiğini düşünenlerden biriydim. Çünkü Dzeko, sadece saha içinde değil, saha dışında da etkili ve inanılmaz profesyonel bir oyuncuydu. Dzeko, aynı zamanda kulübü, armayı ve Fenerbahçe’yi sahiplenen bir kaptanlık görevi üstlendi. Bunu da gücü yettiğince en üst seviyede sahaya yansıttı. Oynamadığı dönemlerde bile bunu gösterdi. Dzeko, çok iyi bir kaptan. Genç oyunculara hem kişiliği hem de oyunculuğuyla önderlik yapıyor. Diğer yandan Ryan Kent, geçtiğimiz sezon çok fazla şans bulamamıştı. Mourinho, gönderilecekler listesinde olan Ryan Kent’i yeniden sahalara sürmeyi istedi. Burada Ryan Kent’in İngiltere geçmişi de önemli rol oynuyor olabilir. Fenerbahçe, henüz hazırlık döneminde. Bu oyuncuların ağır idmanlardan çıktığını ve bugünkü maçın son 15-20 dakikasında bunun sahaya yansıdığını da görüyoruz. Bence Lugano, doğru bir rakipti ve geçen seneki hataları yeniden görme fırsatı yakaladılar. Bunun üzerinden de Mourinho, çalışmasını mutlaka ilerletecektir. Mourinho, Kent’e de şans vermek istiyor. Ona duyduğu güveni hissettirmeye çalışıyor. Krunic, geçen sene ikinci yarıda takıma geldi ve istediği performansı sahaya yansıtamadı. Dediğim gibi burada da zaman önemli bir faktör olacak.

Haberin Devamı

"MOURINHO’NUN TAKIMI BİR YERLERE TAŞIMA HIRSI ÜST DÜZEYDE”

Fenerbahçe, turu büyük ihtimalle geçecek. Futbol oynanmadan kazanılmıyor ama Lugano’nun Fenerbahçe’yi elemeye yetecek gücü olmadığını görüyoruz. Kadıköy’de kendi taraftarı önüne çıkacak ve herkes Mourinho’yu ve takımı izlemek isteyecek. Taraftarlarla beraber bambaşka bir maç olacağını düşünüyorum. Fenerbahçe’nin bazı pozisyonlarda sıkıntı çektiğini de gördük. Bu durumun Kadıköy’de biraz daha farklı olacağını düşünüyorum. Fenerbahçe’nin Şampiyonlar Ligi’ndeki gidişatını bu maçla beraber değerlendirmek biraz haksızlık olur. Fenerbahçe’nin maç maç gitmesi gerekiyor. Fenerbahçe, yüzde 99 turu geçer. Bu maçtan sonra esas önemli olan tura geçilecek ve rakibimiz Lille olacak. Fenerbahçe ve Lille, birbirine denk takımlar. Burada günlük performans, yeni gelen transferler ve takımın son hali sonucu belirleyecek. Fenerbahçe’nin ilk etapta gruplara kalma hedefi olacak. Fenerbahçe, gruplara kalırsa ondan sonra her şey olabilir. Jose Mourinho’nun heyecanı üst seviyede. Takımı bir yerlere taşıma hırsı ve isteği üst düzeyde. Mourinho, zaten sözleşme imzalarken taraftardan ve Fenerbahçe’den ne kadar etkilendiğini herkese hissettirdi. Taraftardan aldığı enerjiyi bir şeyler başararak onlara geri vermek istiyor. Bunu da saha kenarında o dinamikliği ve hırsıyla yansıtıyor. Tabii ki 1 maç üzerinden bunu değerlendirmek doğru olmaz. Takımın belirli şeylere ve zamana ihtiyacı olduğunu Mourinho da görüyor. Mourinho, ona göre hamlelerini yapacaktır.

Haberin Devamı

CAN ARAT

“LUGANO’DAN YENİLEN 3 GOLÜN BAHANESİ OLMAMALI”

İlk yarı olarak baktığımızda Fenerbahçe, rakibi tarttı ama yenilen gol tabii ki Fenerbahçe’yi demoralize etti. Sonuçta Fenerbahçe’nin başında Mourinho var. Mourinho, maçtaki her türlü gidişata karşı hazırlıklıdır. Fenerbahçe, zaten ikinci yarıdaki başlangıcıyla bunu herkese gösterdi. Fenerbahçe, Lugano’dan 3 gol yememeliydi. Zemin şartları tabii ki önemli bir etken olabilir fakat yenilen 3 golün bahanesi olmamalı. Fenerbahçe, galip gelse bile Mourinho yenilen 3 golden memnun değildir. Sistem anlamında Fenerbahçe’nin biraz daha zamana ihtiyacı var. Oyuncuların ve hocanın birbirine alışması, yapılacak transferlerin takıma monte olması birçok şeyi değiştirecektir. Bütün taşların yerine oturabilmesi ve gerçek Fenerbahçe’yi görebilmeleri için Fenerbahçe taraftarının kısa bir süre sabırlı olması gerekiyor.

Haberin Devamı

“RYAN KENT VE RADE KRUNIC İÇİN SON ŞANSLAR”

Edin Dzeko, bu sezona geçen seneye göre çok daha iştahlı başladı. Gerçekten karakterli bir oyuncu olduğunu gösteriyor. Kendi pozisyonuna transfer yapılacağını bile bile takımda kalmayı tercih etti ve büyük bir duruş sergiledi. Var olduğunu da attığı 3 golle camiaya gösterdi. Diğer yandan bana göre Ryan Kent ve Rade Krunic için son şanslar olduğunu düşünüyorum. Mourinho, son kez ikisine de şans verdi. Kesinlikle ikisinin de pozisyonuna transferler gelecektir. Kent ve Krunic’in yeni sezonda Mourinho’nun planlarına dahil olduklarını düşünmüyorum.

“MOURINHO’NUN GELMESİ AVRUPA’DAKİ RAKİPLERİ TEDİRGİN EDİYOR”

Haberin Devamı

Fenerbahçe, her zaman sezona bütün kulvarlarda başarılı olmak için hazırlanır. Mourinho’nun gelmesi Avrupa’daki rakipleri tedirgin edecektir. Geçen sene zemini hazırlanan Avrupa başarısının bu sene tamamlanacağını düşünüyorum.