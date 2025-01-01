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Fenerbahçe'nin eski yıldızından Cristiano Ronaldo'yu kızdıracak sözler: Boş konuşuyor, onu yerler

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#Futbol#Cristiano Ronaldo#Adil Rami
Fenerbahçenin eski yıldızından Cristiano Ronaldoyu kızdıracak sözler: Boş konuşuyor, onu yerler
Oluşturulma Tarihi: Ocak 01, 2025 18:45

Fenerbahçe'nin eski oyuncusu Adil Rami, Fransa Ligue 1 hakkındaki yorumuyla Cristiano Ronaldo'yu kızdıracak ifadeler kullandı.

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Fenerbahçe'nin eski savunmacısı Adil Rami, Cristiano Ronaldo'nun Ligue 1 ve Suudi Pro Ligi'ni kıyaslamasıyla ilgili konuştu.

Cristiano Ronaldo'nun Suudi Ligi'ni Ligue 1'den üstün tutmasını eleştiren Adil Rami, "Cristiano Ronaldo, Suudi Arabistan Ligi'nin Ligue 1'den daha iyi olduğunu söyleyerek boş konuşuyor. Onu Fransa'da yerler." dedi.

Ronaldo geçtiğimiz günlerde Suudi Arabistan Ligi ile Ligue 1'i kıyaslayarak kendi oynadığı ligin Fransa'dan daha iyi olduğunu söylemişti. 

Portekizli yıldız, "Suudi Arabistan Ligi, elbette Ligue 1'den daha iyi. 39-40 derecelik havalarda koşmaya çalışın ve görün. Fransa'da sadece PSG var, gerisi yok." ifadelerini kullanmıştı.

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#Futbol#Cristiano Ronaldo#Adil Rami

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