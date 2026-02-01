Fenerbahçe'nin eski yıldızına ırkçılık şoku! Sözleşmesini feshetti

Haberin Devamı

Geçtiğimiz sezon kiralık olarak Fenerbahçe'de forma giyen Allan Saint-Maximin, bu sezonun başında 10 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Club America'ya transfer olmuştu. Yeni takımıyla 2 yıllık sözleşme imzalayan Fransız sol kanat oyuncusunun Meksika macerası hayal kırıklığıyla noktalandı.

28 yaşındaki yıldız futbolcu, taraftarların ailesine ve özellikle kızlarına yönelik ırkçılık söylemleri nedeniyle sözleşmesini feshetti.

"ÇOCUKLARIMIN BU ANLAMSIZ VE SAÇMA DAVRANIŞLARA MARUZ KALMADIKLARI BİR DÜNYADA BÜYÜMELERİNİ İSTİYORUM"

Maximin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Sorun ten rengi değil, düşüncelerin rengi. Bana saldırılıyor, sorun değil. Ben bunlarla büyüdüm, saldırılara karşı savaşmayı öğrendim. Ama asla tahammül edemeyeceğim bir şey var, o da çocuklarıma yapılan saldırılar! Çocuklarımı korumak benim önceliğim ve kökenleri ya da ten renkleri ne olursa olsun, saygı görmeleri ve sevilmeleri için tüm gücümle mücadele edeceğim. Nefretin ve ayrımcılığın toplumumuzda yeri yok. İnsanların şunu anlamasını istiyorum. Her insan eşsiz ve değerlidir. Birbirimize saygı ve onurla yaklaşmalıyız. Çocuklarımın, kendileri olabildikleri, sadece yok etmek ve bölmek amacı taşıyan bu anlamsız ve saçma davranışlara maruz kalmadıkları bir dünyada büyümelerini istiyorum." ifadelerini kullandı.

İLK DEĞİLMİŞ!

Club América teknik direktörü André Jardine yaşananlarından ardından yaptığı açıklamada, Saint-Maximin ve ailesinin Meksika'da ırkçı söylemlere ilk kez maruz kalmadıklarını belirterek, "Yaşananlar çok üzücü, bu daha önce birden fazla kez olmuştu. Ama bu kez kızlarına yönelikti ve bu onun asla tahammül edemeyeceği bir şeydi. Biz bunu kınıyoruz. Harika bir oyuncuydu, iyi iş çıkarıyordu, dünyanın herhangi bir liginde oynayabilecek seviyedeydi. Çok üzgünüz." şeklinde konuştu.

PERFORMANSI: 15 MAÇTA 3 GOL - 2 ASİT ÜRETTİ

Saint-Maximin, Club Amerika formasıyla çıktığı 15 maçta toplam 738 dakika sahada kalırken bu süre zarfında 3 gol atıp 2 de asist üretti.