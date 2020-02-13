Fenerbahçe'nin eski yıldızı Valbuena'dan asist şov

Fransız futbolcu Yunanistan Kupası'nda oynanan takımı Olympiakos'un Lamia ile oynadığı karşılaşmada ikinci yarıda oyuna girerek, 3 asist birden yaptı.

35 yaşındaki futbolcu, takımı 1-0 gerideyken dahil olduğu maçta yaptığı 3 asistle turu getiren isim oldu. 0-0'ın rövanşında maçı 3-2 kazanan Olimpiakos, Yunanistan Kupası'nda yarı finale yükseldi.

Sezon başında Fenerbahçe'den Olympiakos'a giden tecrübeli futbolcu, böylelikle bu sezon çıktığı 26 maçta 17. asistini yapmış oldu. Valbuena'nın 3'ü penaltıdan olmak üzere 8 de golü bulunuyor.

Valbuena'nın Marsilya'da forma giydiği dönemden görüntülerini izliyoruz...





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