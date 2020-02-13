Fenerbahçe'nin eski yıldızı Valbuena'dan asist şov
Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Mathieu Valbuena Yunanistan'da fırtına gibi esmeye devam ediyor.
Fransız futbolcu Yunanistan Kupası'nda oynanan takımı Olympiakos'un Lamia ile oynadığı karşılaşmada ikinci yarıda oyuna girerek, 3 asist birden yaptı.
35 yaşındaki futbolcu, takımı 1-0 gerideyken dahil olduğu maçta yaptığı 3 asistle turu getiren isim oldu. 0-0'ın rövanşında maçı 3-2 kazanan Olimpiakos, Yunanistan Kupası'nda yarı finale yükseldi.
Sezon başında Fenerbahçe'den Olympiakos'a giden tecrübeli futbolcu, böylelikle bu sezon çıktığı 26 maçta 17. asistini yapmış oldu. Valbuena'nın 3'ü penaltıdan olmak üzere 8 de golü bulunuyor.
Valbuena'nın Marsilya'da forma giydiği dönemden görüntülerini izliyoruz...
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