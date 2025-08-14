×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL CANLI SKOR TENİS VİDEO
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

Fenerbahçe’nin eski yıldızı Saint Alain-Maximin’den Mourinho itirafı!

Güncelleme Tarihi:

#Fenerbahçe#Mourinho#Saint-Maximin
Fenerbahçe’nin eski yıldızı Saint Alain-Maximin’den Mourinho itirafı
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 14, 2025 18:59

Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe’de kiralık forma giyen Saint Alan-Maximin, Portekizli çalıştıcı için övgü dolu sözler sarf etti.

Haberin Devamı

Fenerbahçe'de geçtiğimiz sezon kiralık oynayan Saint Alan-Maximin, Mourinho hakkında konuştu.

Maximin'in açıklamaları şu şekilde oldu:

"Mourinho benim için çok şey ifade ediyor, insanlar bazı şeyleri anlamıyor, gösterebileceğim şeyler var. Onunla yaptığım konuşmalar, sohbetler... Birlikte çok zaman geçirdik, o harika bir teknik direktör ve harika bir insan

Dürüst olmak gerekirse, kariyerim boyunca çalıştığım en iyi teknik direktörlerden biri. Birkaç tartışmamız oldu ama kötü bir şey olmadı. Tıpkı babanız gibi. Sadece "evet" veya "affedersiniz" deyip odanıza gitmeniz gibi değil.

Bana her zaman iyi davrandı. Akademim için de bana çok şey öğretti. Akademimdeki çocukları izlemeye geldi, çocuklarımın Fenerbahçe'ye karşı oynadığı maçlardan birine geldi. Her şey harikaydı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Fenerbahçe#Mourinho#Saint-Maximin

BAKMADAN GEÇME!