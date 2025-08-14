Fenerbahçe’nin eski yıldızı Saint Alain-Maximin’den Mourinho itirafı!

Haberin Devamı

Fenerbahçe'de geçtiğimiz sezon kiralık oynayan Saint Alan-Maximin, Mourinho hakkında konuştu.

Maximin'in açıklamaları şu şekilde oldu:

"Mourinho benim için çok şey ifade ediyor, insanlar bazı şeyleri anlamıyor, gösterebileceğim şeyler var. Onunla yaptığım konuşmalar, sohbetler... Birlikte çok zaman geçirdik, o harika bir teknik direktör ve harika bir insan

Dürüst olmak gerekirse, kariyerim boyunca çalıştığım en iyi teknik direktörlerden biri. Birkaç tartışmamız oldu ama kötü bir şey olmadı. Tıpkı babanız gibi. Sadece "evet" veya "affedersiniz" deyip odanıza gitmeniz gibi değil.

Bana her zaman iyi davrandı. Akademim için de bana çok şey öğretti. Akademimdeki çocukları izlemeye geldi, çocuklarımın Fenerbahçe'ye karşı oynadığı maçlardan birine geldi. Her şey harikaydı.