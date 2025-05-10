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Fenerbahçe'nin eski yıldızı Max Kruse yürekleri ağızlara getirdi! Yarış arabasını mahvetti

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#Fenerbahçe#Max Kruse#Yarış Otomobilleri
Fenerbahçenin eski yıldızı Max Kruse yürekleri ağızlara getirdi Yarış arabasını mahvetti
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 10, 2025 14:49

Bir dönem Fenerbahçe forması da giyen eski Alman futbolcu Max Kruse, sahibi olduğu yarış arabasıyla bariyerlere çarptı. Sol ön tarafı parçalanan araçtan yara almadan çıkan Kruse, "Her şeyi bir gecede öğrenemezsiniz. Bunun bir daha olmaması için hala öğrenmem gereken şeyler var. Yine de eğlenceliydi ve Cumartesi günü yarışacağız" ifadelerini kullandı.

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2023 yılında profesyonel futbolculuk kariyerine nokta koyan Fenerbahçe'nin eski oyuncusu Max Kruse, az daha adrenalin bağımlılığının kurbanı oluyordu.

YARIŞ TAKIMI VAR

Arabalara olan tutkusuyla bilinen Max Kruse'nin Nürburgring Dayanıklılık Serisi'nde (NLS) yarışan kendine ait bir yarış takımı (Max Kruse Racing) var. 37 yaşındaki eski Alman futbolcu dün yaptığı hareketle yürekleri ağızlara getirdi.

Yarış öncesindeki antrenman sırasında aracıyla bariyerlere çarpan Kruse, aracın sol ön tarafını parçaladı.

Fenerbahçenin eski yıldızı Max Kruse yürekleri ağızlara getirdi Yarış arabasını mahvetti

"EĞLENCELİYDİ"

Sosyal medya hesabından iyi olduğunu duyuran Kruse, "Motor sporlarını öğrenmek bir süreç ve bu süreçte her şeyi mükemmel yapamamak bu işin bir parçası. Her şeyi bir gecede öğrenemezsiniz. Bunun bir daha olmaması için hala öğrenmem gereken şeyler var ama kesinlikle eğlenceliydi. Cumartesi günü yarışacağız" ifadelerini kullandı.

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"MOTOSİKLETLE SAVRULURSAN İŞİN BİTER"

Adrenalin bağımlısı olduğunu söyleyen Kruse, "Yakında motosiklet ehliyeti de alacağım. Sanırım Harley ya da chopper yerine bir yarış motosikleti kullanacağım. Hızlı sürmeyi seviyorum ama otoyolda motosikletle 320 km hızla gideceğimi sanmıyorum. Çünkü motosikletle savrulursan işin biter. Sola kaymak zorunda kalırsan bariyerden aşağı yuvarlanırsın." şeklinde konuştu.

FENERBAHÇE FORMASIYLA 23 MAÇTA 15 GOLLÜK KATKI SAĞLAMIŞTI

2019-2020 yılları arasında Fenerbahçe forması giyen Kruse, 23 maçta 7 gol atıp 8 de asist üretmişti.

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#Fenerbahçe#Max Kruse#Yarış Otomobilleri

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