Fenerbahçe'nin eski yıldızı Luan Peres'ten Galatasaray derbisi itirafı: Delilikti | Arda Güler'e büyük övgü: Dünyanın en iyi ilk 3 oyuncusu arasına girer

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2022 yılının yaz transfer döneminde 5.23 milyon Euro karşılığında Marsilya’dan Fenerbahçe’ye transfer olan Brezilyalı savunmacı Luan Peres, yaşadığı sakatlıklar nedeniyle sadece 23 maçta forma giyebildi. Takımına 1 gol ve 1 asistlik katkı sağlayan Peres, 2023 yılında Türkiye Kupası zaferi yaşadı. Geçtiğimiz ay Brezilya’nın köklü ekibi Santos’a transfer olan sambacı; Fenerbahçe’de beraber çalıştığı teknik direktörler Jorge Jesus, İsmail Kartal ve Jose Mourinho ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Başarılı oyuncu, ayrıca rekor transfer ücretleriyle Fenerbahçe tarihine isimlerini yazdıran eski takım arkadaşları Arda Güler ve Ferdi Kadıoğlu’nun potansiyeline dikkat çekti.

BREZİLYALI STOPER LUAN PERES’İN ‘FENERBAHÇE’ AÇIKLAMASI ŞÖYLE:

“FENERBAHÇE’DE OYNUYORSANIZ HER MAÇI KAZANMAK ZORUNDASINIZ”

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Fenerbahçe’ye transfer olmadan önce kariyerinde Brezilya, Belçika ve Fransa Liglerinde de forma giyen Luan Peres, Süper Lig’de oynanan futbola değinerek, “Türkiye'ye gelmeden önce ülkenizdeki futbolun gerçekte olduğundan daha kolay olduğunu düşünmüştüm. Özellikle Fenerbahçe ve Galatasaray'da oynuyorsanız çok yüksek bir seviyede mücadele ediyorsunuz. Ayrıca orada her maçı kazanmak zorundasınız. Aksi takdirde geçen sezon bizim gibi şampiyonluğu kaybedersiniz” diye konuştu.

“KADIKÖY’DE DERBİ MAÇI OYNAMAK ÇILGINCAYDI”

Fenerbahçe formasıyla 23 maça çıkan Brezilyalı savunmacı, bu mücadelenin 12’sini Kadıköy’de oynadı. Kadıköy’deki stadyum ve taraftar atmosferinin kendisinde uyandırdığı hisleri anlatan Peres, “Stadyumumuz çok büyüktü ve her zaman taraftarlarla doluydu. Atmosfer inanılmazdı ve burada özellikle derbi maçları oynamak çılgıncaydı” dedi.

“GALATASARAY, NE YAZIK Kİ İKİ KEZ ŞAMPİYON OLDU”

2023 yılında Fenerbahçe’nin deplasmanda Galatasaray’a 3-0 mağlup olduğu maçta ilk 11’de başlayan ve 61.dakikada kırmızı kart görerek takımını kritik mücadelede 10 kişi bırakan sambacı, şampiyonluk yolunda büyük öneme sahip dev derbiyle ilgili anılarını ise şöyle anlattı: “Galatasaray, ne yazık ki ben oradayken iki kez şampiyon oldu ve biz ligi ikinci sırada bitirdik. Derbiyi deplasmanda oynamak harika bir deneyimdi. Ben deplasmanda oynamayı seven bir oyuncuyum. Rakip taraftarların bu derece bizim aleyhimizde olduğu bir atmosferde oynamak delilikti.”

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“OYUNCULAR, 10 YILDIR ŞAMPİYON OLUNAMADIĞININ BİLİNCİNDEYDİ”

10 yıldır Süper Lig şampiyonluğu hasreti çeken Fenerbahçe’de bu durumun takım üzerinde bir baskı yaratıp yaratmadığı her zaman merak konusu oldu. Konuyla ilgili olarak düşüncelerini anlatan Luan Peres, “Şampiyonluk hedefinin takımda daha fazla baskı yarattığını düşünmüyorum. Çünkü Fenerbahçe’de oynamak zaten üzerinizde çok fazla baskı yaratıyor. Ayrıca oyuncular, 10 yıldır şampiyon olunamadığının bilincinde ve bunu her zaman düşünerek oynuyorlar” diye vurguladı.

“ARDA GÜLER, DÜNYANIN EN İYİ İLK 3 OYUNCUSU ARASINA GİRER”

30 yaşındaki futbolcu Peres, geçen sezon Real Madrid’e transfer olan eski takım arkadaşı Arda Güler’in yeteneğine ve potansiyeline dikkat çekti. Peres, 12 maç beraber oynadığı yıldız oyuncuyla ilgili olarak, “Arda'ya karşı çok büyük bir sempatim var. O, hem arkadaş canlısı hem de üst düzey bir oyuncu. Arda, gerçekten bambaşka bir seviye. Bence Real Madrid’in efsanesi olabilir. Onun ayrıca dünyanın en iyi ilk 3 oyuncusu arasına gireceğine inanıyorum” ifadelerine yerdi.

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“FERDİ KADIOĞLU, DİREKT ARSENAL, CHELSEA VEYA MİLAN’A GİDERSE ŞAŞIRMAM”

Brezilyalı savunmacının Fenerbahçe’de bir diğer oynadığı oyuncu olan Ferdi Kadıoğlu, geçen aylarda rekor bonservis ücretiyle (30 milyon Euro bonservis ve 5 milyon Euro bonus ile birlikte sonraki satıştan yüzde 10 pay) Premier Lig ekiplerinden Brighton’ın yolunu tutmuştu. Tecrübeli oyuncu, Ferdi Kadıoğlu’nun potansiyelinden, “Ferdi'nin bir gün Avrupa'nın büyük kulüplerinde forma giyme potansiyeli var. Uzun zamandır en üst seviyede futbol oynuyor. Ferdi, bir gün direkt Arsenal, Chelsea, Milan'a giderse hiç şaşırmam” diyerek övgüyle bahsetti.

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“JORGE JESUS’TAN SAVUNMA ANLAMINDA ÇOK ŞEY ÖĞRENDİM”

Luan Peres, Fenerbahçe’de ilk olarak Portekizli teknik direktör Jorge Jesus ile birlikte çalıştı. Peres, tecrübeli çalıştırıcının yönetimi altında 20 maçta görev yaptı ve takımına 1 gol, 1 asistlik katkı sağladı. Portekizli teknik adamla ilgili olarak düşüncelerini anlatan başarılı savunmacı, “Jorge Jesus, büyük bir teknik direktör. O yüzden her zaman büyük takımlarda çalıştı. Savunma anlamında bir şeyler öğrenme adına onunla çalışmak bana çok büyük tecrübeler kattı. Jorge Jesus’tan çok şey öğrendim” diye vurguladı.

“İSMAİL KARTAL’IN KANINDA FENERBAHÇELİLİK VARDIR”

Fenerbahçe, geçen sezon Süper Lig’i İsmail Kartal önderliğinde 99 gol kaydederek 99 puanla 2.sırada tamamladı. Kartal, bu performansıyla 1988-89 sezonunda 93 puan toplayan Todor Veselinoviç’i geride bırakarak rekor kırdı. Başarılı savunmacı Peres, rekorlar sahibi eski teknik direktörüyle ilgili olarak, “İsmail Kartal, çok iyi bir insandır ve Fenerbahçelilik kanında vardır. Maalesef rekor bile kırmamıza rağmen lig şampiyonluğunu kazanamadık. Çünkü Galatasaray, geçen yıl alev alev yanıyordu” ifadelerini kullandı.

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“JOSE MOURİNHO, FENERBAHÇE’DE DE BAŞARILI OLACAK”

Fenerbahçe, Portekizli çalıştırıcı Jose Mourinho ile Şampiyonlar Ligi sahnesine erken havlu atsa da Avrupa Ligi’nde ve Süper Lig’de istikrarlı oyunu ortaya koymaya odaklandı. Jose Mourinho yönetiminde birkaç ay çalışma şansı yakalayan tecrübeli futbolcu, Portekizli ismin sarı-lacivertli takımdaki başarı şansıyla ilgili olarak şunları söyledi: “Jose Mourinho, gerçekten özel bir teknik direktör. Kendisiyle 2 ay çalışmama rağmen onun ne kadar büyük ve harika bir teknik direktör olduğunu gördüm. Mourinho’nun tabii ki Fenerbahçe’de de başarılı olacağına inanıyorum. Mourinho ile oynamak çok güzel bir deneyimdi. Özellikle de ana dilimiz (Portekizce) aynı olduğu için oradayken çok fazla iletişimdeydik. Mourinho; iyi bir adam, harika bir karakter ve mükemmel bir teknik direktördü.”

“SANTOS’TA OYNAMAYA KENDİMİ YÜZDE YÜZ HAZIR HİSSEDİYORUM”

2022 yılında Fenerbahçe’nin Rennes ile oynadığı UEFA Avrupa Ligi maçında kaleye giden topu çıkardığı pozisyonda dizinden ciddi şekilde sakatlanan Luan Peres, bu süreçte ameliyat ve rehabilitasyon eşliğinde eski haline gelmek için yoğun çaba sarfetti. Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho’nun kadroda düşünmediği tecrübeli futbolcu Peres, geçen ay bir dönem formasını giydiği Brezilya 2.Lig ekibi Santos’un yolunu tuttu. Peres, yaşadığı zorlu süreçle ilgili olarak, “Fenerbahçe’de sakatlığımla ilgili yaşadığım olay benim için berbat bir an oldu. Ama bu sakatlığın üstesinden geldim ve şimdi Santos'ta oynamaya kendimi yüzde yüz hazır hissediyorum” cümlelerine yer verdi.