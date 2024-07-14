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Fenerbahçe'nin eski yıldızı Enner Valencia'ya saldırı! Penaltıyı kaçırınca...

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#Enner Valencia#Fenerbahçe#Brezilya
Fenerbahçenin eski yıldızı Enner Valenciaya saldırı Penaltıyı kaçırınca...
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 14, 2024 09:16

Fenerbahçe'nin eski yıldızı Enner Valencia, Juventude-Internacional maçında penaltı kaçırdı. Penaltı atışını kaçırması üzerine bir taraftar sahaya atladı ve Ekvadorlu futbolcuya koşmaya başladı.

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Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Enner Valencia, Brezilya'da büyük bir şok yaşadı.

Brezilya Kupası'nın 3. Turu'nda Internacional ile Juventude karşı karşıya geldi. Internacional'de oynayan ve bir dönem Türkiye'de Fenerbahçe forması giyen Enner Valencia'ya şok bir saldırı girişiminde bulunuldu.

Juventude, Internacional karşısında ilk yarıyı 1-0 üstün tamamladı. Internacional 53. dakikada penaltı kazandı ve topun başına Alan Patrick geçti. Alan Patrick'in vuruşunda top ağlara gitmedi. Internacional beraberlik şansını kullanamadı.

İKİNCİ PENALTIYI İSE VALENCIA KAÇIRDI

Internacional, 69. dakikada bir kez daha penaltı kazandı. Bu kez Enner Valencia topun başına geçti ancak penaltı bir kez daha kaçtı.

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TARAFTAR SAHAYA GİRDİ

Valencia'nın kaçırdığı penaltı sonrası bir taraftar sahaya girdi. Enner Valencia'ya saldırmak isteyen taraftarı Juventude forması giyen futbolcular durdurdu.

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VALENCIA'YI KORUDU, KIRMIZI GÖRDÜ

Juventude forması giyen, Alan Ruschel, Enner Valencia'ya saldırmak isteyen taraftara sert bir hamle yaptı. Hakem, Ruschel'e kırmızı kartını gösterdi. Juventude'de futbolcular bu karar sonrası maçın hakemine büyük tepki gösterdi.

ÜÇÜNCÜ PENALTI GOL

Karşılaşmanın 79. dakikasında Internacional bir kez daha penaltı kazandı. Bu kez Valencia ağları havalandırsa da ilk maçı 2-1 kaybeden Internacional, kupaya veda etti.

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#Enner Valencia#Fenerbahçe#Brezilya

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