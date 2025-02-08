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Fenerbahçe'nin eski yıldızı Enner Valencia'dan Beşiktaş'ın yeni transferi Keny Arroyo'ya övgü: 'Ona bayılacaklar!'

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#Beşiktaş#Keny Arroyo#Fenerbahçe
Fenerbahçenin eski yıldızı Enner Valenciadan Beşiktaşın yeni transferi Keny Arroyoya övgü: Ona bayılacaklar
Oluşturulma Tarihi: Şubat 08, 2025 10:09

Fenerbahçe formasıyla Süper Lig'de gol krallığı yaşayan Ekvadorlu forvet Enner Valencia, Beşiktaş'ın yeni transferi Keny Arroyo için 'Çok yetenekli ve çok düzgün karaktere sahip bir futbolcu. Beşiktaş taraftarı ona bayılacak' değerlendirmesinde bulundu.

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SPOR ARENA | DIŞ HABER

Futbolculuk kariyerine Brezilya'da Internacional formasıyla devam eden Fenerbahçe'nin eski yıldızı Enner Valencia, Beşiktaş'a transfer olan vatandaşı Keny Arroyo için De Una'ya değerlendirmelerde bulundu.

18 yaşındaki oyuncunun karakter olarak çok sakin ve düzgün bir insan olduğunu söyleyen Valencia, "Çok yetenekli bir oyuncu. Dün kendisiyle biraz konuştum ve ona İstanbul konusunda yardımcı olabileceğimi söyledim. Çok şükür güzel ayrıldım ve orada halâ birçok arkadaşım var. Nerelerde kalabileceği yönünde tavsiyelerde bulundum, çünkü ben Beşiktaş'ın antrenman sahasına iki dakika uzaklıkta yaşıyordum" dedi.

Fenerbahçenin eski yıldızı Enner Valenciadan Beşiktaşın yeni transferi Keny Arroyoya övgü: Ona bayılacaklar

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Arroyo'ya ne gibi tavsiyelerde bulunduğu sorulan Valencia, "Türkiye'de çok fiziğe dayalı bir futbol oynanıyor. Ama Keny'nin sahip olduğu yetenekle bunun üstesinden geleceğini düşünüyorum. Beşiktaş'ta harika işler başaracağını düşünüyorum. Harika bir takıma gidiyor, harika bir taraftarın önünde futbol oynayacak. Beşiktaş taraftarı ona bayılacak" şeklinde konuştu.

ENNER VALENCIA'NIN FENERBAHÇE PERFORMANSI

Enner Valencia üç sezon formasını giydiği Fenerbahçe'de 116 maçta 59 gol - 17 asistlik performans sergilemiş, 2022/2023 sezonunda da gol kralı olmuştu.

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#Beşiktaş#Keny Arroyo#Fenerbahçe

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