Fenerbahçe'nin eski yıldızı En-Nesyri'ye Dünya Kupası şoku!

Fas Millî Futbol Takımı'nın 2026 Dünya Kupası kadrosu açıklandı.
Fenerbahçe'nin eski yıldızı Youssef En-Nesyri kadroda yer almadı.
Devre arasında Al-Ittihad'a transfer olan En-Nesyri, çıktığı 18 maçta 8 gol atıp 1 asist yaptı.
Fas Milli Takımı'nın Dünya Kupası kadrosu şu şekilde:
Kaleci: Yassine Bounou (Al-Hilal), Munir Kajoui (Renaissance de Berkane), Ahmed Reda Tagnaouti (FAR Rabat)
Savunma: Achraf Hakimi (PSG), Noussair Mazraoui (Manchester United), Anass Salah-Eddine (PSV Eindhoven), Youssef Belammari (Al Ahly), Issa Diop (Fulham), Chadi Riad (Crystal Palace), Zakaria El Ouahdi (Genk), Redouane Halhal (Mechelen), Nayef Aguerd (OM)
Orta saha: Neil El Aynaoui (Roma), Azzedine Ounahi (Girona), Ismael Saibari (PSV), Bilal El Khannouss (Stuttgart), Samir El Mourabet (Strasbourg), Sofyan Amrabat (Betis), Ayyoub Bouaddi (Lille)
Forvet: Brahim Diaz (Real Madrid), Ayoub El Kaabi (Olympiakos), Abde Ezzalzouli (Betis), Soufiane Rahimi (Al-Ain), Gessime Yassine (Strasbourg), Ayoube Amaimouni (Eintracht Frankfurt), Chemsdine Talbi (Sunderland)