Fenerbahçe'nin eski yıldızı En-Nesyri'ye Dünya Kupası şoku!

Oluşturulma Tarihi: Mayıs 26, 2026 22:58

Fas Millî Futbol Takımı'nın 2026 Dünya Kupası kadrosu açıklandı. Fenerbahçe'nin kış transfer döneminde Suudi Arabistan'a sattığı Youssef En-Nesyri, 26 kişilik kadroda yer almadı.

Devre arasında Al-Ittihad'a transfer olan En-Nesyri, çıktığı 18 maçta 8 gol atıp 1 asist yaptı.

Fas Milli Takımı'nın Dünya Kupası kadrosu şu şekilde:

Kaleci: Yassine Bounou (Al-Hilal), Munir Kajoui (Renaissance de Berkane), Ahmed Reda Tagnaouti (FAR Rabat)

Savunma: Achraf Hakimi (PSG), Noussair Mazraoui (Manchester United), Anass Salah-Eddine (PSV Eindhoven), Youssef Belammari (Al Ahly), Issa Diop (Fulham), Chadi Riad (Crystal Palace), Zakaria El Ouahdi (Genk), Redouane Halhal (Mechelen), Nayef Aguerd (OM)

Orta saha: Neil El Aynaoui (Roma), Azzedine Ounahi (Girona), Ismael Saibari (PSV), Bilal El Khannouss (Stuttgart), Samir El Mourabet (Strasbourg), Sofyan Amrabat (Betis), Ayyoub Bouaddi (Lille)

Forvet: Brahim Diaz (Real Madrid), Ayoub El Kaabi (Olympiakos), Abde Ezzalzouli (Betis), Soufiane Rahimi (Al-Ain), Gessime Yassine (Strasbourg), Ayoube Amaimouni (Eintracht Frankfurt), Chemsdine Talbi (Sunderland)

