Fenerbahçe'nin eski yıldızı Ekpe Udoh'tan geri dönüş sinyali!

Fenerbahçe taraftarının unutamadığı isimlerden biri olan Ekpe Udoh'tan çarpıcı bir paylaşım geldi.

Ekbe Udoh sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Geriye dönme zamanı! Ya bu takımla ya da başka bir Avrupa takımıyla!" ifadelerini kullandı.

Udoh, Fenerbahçe formasıyla 2017'de Euroleague şampiyonluğu yaşamıştı.