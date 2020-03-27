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GeriBasketbol Fenerbahçe'nin eski yıldızı Ekpe Udoh'tan geri dönüş sinyali!
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Basketbol
Haber Giriş: 27.03.2020 - 22:08,Son Güncelleme:/

Fenerbahçe'nin eski yıldızı Ekpe Udoh'tan geri dönüş sinyali!

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Fenerbahçe'nin eski yıldızı Ekpe Udoh'tan geri dönüş sinyali!
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Fenerbahçe'nin eski yıldızı Ekpe Udoh, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla sarı-lacivertli taraftarları heyecanlandırdı.

Fenerbahçe taraftarının unutamadığı isimlerden biri olan Ekpe Udoh'tan çarpıcı bir paylaşım geldi.

Ekbe Udoh sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Geriye dönme zamanı! Ya bu takımla ya da başka bir Avrupa takımıyla!" ifadelerini kullandı.

Udoh, Fenerbahçe formasıyla 2017'de Euroleague şampiyonluğu yaşamıştı.

Fenerbahçenin eski yıldızı Ekpe Udohtan geri dönüş sinyali

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