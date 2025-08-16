×
Fenerbahçe'nin eski yıldızı, Beşiktaş'ın teklifini reddetti!

#Transfer#Eljif Elmas#Beşiktaş
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 16, 2025 15:35

Kariyerini RB Leipzig'de sürdüren Fenerbahçe'nin eski yıldızı Eljif Elmas'ın Beşiktaş'ın yaptığı transfer teklifini reddettiği iddia edildi.

Tuttomercatoweb'in haberine göre; RB Leipzig'den ayrılması beklenen Kuzey Makedonyalı orta saha oyuncusu Eljif Elmas'a West Ham United ve Beşiktaş talip oldu.

Beşiktaş'ın yıllık 5 milyon euroluk teklifte bulunduğu belirtilen 26 yaşındaki orta saha oyuncusunun bu teklifi reddettiği belirtildi.

HEDEFİ İTALYA YA DA İNGİLTERE!

Eljif Elmas'ın transferdeki ilk hedefinin İtalya Serie A'ya dönmek ya da Premier Lig'de oynamak olduğu ifade ediliyor.

PERFORMANSI

2017-2019 yılları arasında iki sezon Fenerbahçe forması giyen Eljif Elmas, 2019 yazında yaklaşık 18 milyon Euro karşılığında Napoli'ye transfer olmuştu.

Beş yıl Napoli formasını terleten Eljif Elmas, Ocak 2024'te 24 milyon Euro karşılığında RB Leipzig'e katılmıştı.

Alman ekibinde istediği süreyi bulamayan Eljif Elmas, geçtiğimiz sezonun ikinci yarısında kiralık olarak Torino'da forma giymiş ve 13 maçta 4 gol kaydetmişti.

