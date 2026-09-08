Fenerbahçe’nin eski yıldızı Amrabat, ortalığı karıştırdı! ‘O varken gitmeyeceğim’

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2024-2025 sezonunda Fenerbahçe'nin kadrosuna kattığı Sofyan Amrabat, sarı-lacivertlilerde istediğini bulamadı ve bu yaz transfer döneminin son günlerinde sözleşmesini karşılıklı olarak feshederek Ajax'a transfer oldu.

ÜLKESİNDE ORTALIĞI KARIŞTIRDI

Kariyerini Hollanda devinde devam ettiren Faslı yıldız orta saha ülkesinde ortalığı ayağa kaldırdı.

MİLLİ TAKIMI BIRAKTI

Sofyan Amrabat yaptığı açıklamada teknik direktör Mohamed Ouahbi'nin kaldığı sürece Fas Milli Takımı'na gitmeyeceğini duyurdu.

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'O VARKEN GİTMEYECEĞİM'

Faslı oyuncu yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Bu çok zor bir karar oldu ancak mevcut teknik direktörün yönetiminde milli takımı temsil etmeye devam edebilecek durumda hissetmiyorum. Bu nedenle, kendisi görevde kaldığı sürece milli takım seçmelerinde yer almayacağımı belirtmek isterim."