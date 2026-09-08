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Fenerbahçe’nin eski yıldızı Amrabat, ortalığı karıştırdı! ‘O varken gitmeyeceğim’

Güncelleme Tarihi:

#Sofyan Amrabat#Ajax#Fas Milli Takımı
Fenerbahçe’nin eski yıldızı Amrabat, ortalığı karıştırdı ‘O varken gitmeyeceğim’
Oluşturulma Tarihi: Eylül 08, 2026 20:28

Kısa süre önce Fenerbahçe ile sözleşmesini fesheden ve Ajax’a transfer olan Sofyan Amrabat, ülkesi Fas’ta gündem oldu. Amrabat, milli takımı bıraktığını sert sözlerle açıkladı.

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2024-2025 sezonunda Fenerbahçe'nin kadrosuna kattığı Sofyan Amrabat, sarı-lacivertlilerde istediğini bulamadı ve bu yaz transfer döneminin son günlerinde sözleşmesini karşılıklı olarak feshederek Ajax'a transfer oldu.

Fenerbahçe’nin eski yıldızı Amrabat, ortalığı karıştırdı ‘O varken gitmeyeceğim’

ÜLKESİNDE ORTALIĞI KARIŞTIRDI

Kariyerini Hollanda devinde devam ettiren Faslı yıldız orta saha ülkesinde ortalığı ayağa kaldırdı.

Fenerbahçe’nin eski yıldızı Amrabat, ortalığı karıştırdı ‘O varken gitmeyeceğim’

MİLLİ TAKIMI BIRAKTI

Sofyan Amrabat yaptığı açıklamada teknik direktör Mohamed Ouahbi'nin kaldığı sürece Fas Milli Takımı'na gitmeyeceğini duyurdu.

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'O VARKEN GİTMEYECEĞİM'

Faslı oyuncu yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

Fenerbahçe’nin eski yıldızı Amrabat, ortalığı karıştırdı ‘O varken gitmeyeceğim’

"Bu çok zor bir karar oldu ancak mevcut teknik direktörün yönetiminde milli takımı temsil etmeye devam edebilecek durumda hissetmiyorum. Bu nedenle, kendisi görevde kaldığı sürece milli takım seçmelerinde yer almayacağımı belirtmek isterim."

 

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#Sofyan Amrabat#Ajax#Fas Milli Takımı

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