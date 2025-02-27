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Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Zdenek Zeman hastaneye kaldırıldı

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#Fenerbahçe#Zeman#İtalya
Fenerbahçenin eski teknik direktörü Zdenek Zeman hastaneye kaldırıldı
Oluşturulma Tarihi: Şubat 27, 2025 21:26

Fenerbahçe'nin eski teknik direktörlerinden Zdenek Zeman, felç belirtileri gösterdiği gerekçesiyle hastaneye kaldırıldı.

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Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü 77 yaşındaki Zdenak Zeman, bu sabah geçirdiği felç sonrası Roma'daki Gemelli Polikliniği'nde yoğun bakıma kaldırıldı.

İtalya basınında yer alan haberlerde, güç kaybı ve konuşma bozukluğu yaşayan Zeman'ın felç şüphesiyle Roma'da bir hastaneye kaldırıldığı ifade edildi.

Durumunun stabil olduğu ve gözlem altında tutulduğu belirtilen 77 yaşındaki Çek teknik adamın kardiyolojik ve nöroradyolojik testlerden geçeceği kaydedildi.

Kariyeri boyunca İtalya'da Parma, Lazio, Roma ve Napoli başta olmak üzere birçok takım çalıştıran Zeman, 1999-2000 sezonunda Fenerbahçe'de görev yapmıştı.

Son olarak Pescara'yı çalıştıran tecrübeli teknik adam, Şubat 2024'te sağlık sorunları nedeniyle görevden ayrılmak zorunda kalmıştı.

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#Fenerbahçe#Zeman#İtalya

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