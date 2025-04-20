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Fenerbahçe’nin eski teknik direktörü Werner Lorant hayatını kaybetti

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#Fenerbahçe#Werner Lorant#Teknik Direktör
Fenerbahçe’nin eski teknik direktörü Werner Lorant hayatını kaybetti
Oluşturulma Tarihi: Nisan 20, 2025 16:14

Fenerbahçe’nin eski teknik direktörlerinden, 6-0’lık tarihi maçta sarı lacivertlilerin hocalığını yapan Werner Lorant, hayata gözlerini yumdu.

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Fenerbahçe'nin eski teknik direktörlerinden Werner Lorant, 76 yaşında hayatını kaybetti.

Sarı-lacıvertli kulübün X hesabından yapılan açıklamada,"Eski teknik direktörlerimizden Werner Lorant’ın vefat ettiğini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Lorant ailesine, sevenlerine ve camiamıza başsağlığı dileriz," denildi.

Alman teknik adam, Fenerbahçe'nin 2002 yılında Galatasaray'a karşı elde ettiği 6-0'lık galibiyette sarı-lacivertli takımın başında sahaya çıkmıştı.​​​​​​​

1992 ile 2001 yılları arasında 1860 Münih'i çalıştıran Lorant, Türkiye'de 2002'de Fenerbahçe'yi, daha sonraki yıllarda ise Sivasspor, Kayseri Erciyesspor, Kasımpaşa'da görev yapmıştı.

Lorant, son olarak 2019'da Avusturya ekibi FC Hallein'da görev yapmıştı.

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#Fenerbahçe#Werner Lorant#Teknik Direktör

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