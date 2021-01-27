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GeriFutbol Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Jozef Venglos yaşamını yitirdi!
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Futbol
AA
Haber Giriş: 27.01.2021 - 12:24 | Son Güncelleme:

Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Jozef Venglos yaşamını yitirdi!

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Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Jozef Venglos yaşamını yitirdi!
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Bir dönem Fenerbahçe'yi de çalıştıran Slovak teknik direktör Jozef Venglos, 84 yaşında hayatını kaybetti.

Slovakya Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, Venglos'un dün akşam yaşamını yitirdiği belirtildi.

1976 Avrupa Futbol Şampiyonası'nı kazanan Çekoslovakya Milli Takımı'nın yardımcı antrenörü olan Venglos, 1991-1993 yıllarında Fenerbahçe'de görev almıştı.

Kariyerinde Sporting Lizbon, Aston Villa ve Celtic gibi kulüplerin yanı sıra Avustralya, Slovakya ve Umman milli takımlarında da görev yapan Venglos, son olarak 2002'de Japonya'da JEF United Chiba'yı çalıştırmıştı.

Venglos, İngiltere Premier Lig'de Büyük Britanya ve İrlanda dışından gelerek görev yapan ilk yabancı teknik direktör olarak tarihe geçmişti.

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