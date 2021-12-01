Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Erwin Koeman emekli oldu

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Fenerbahçe'de Phillip Cocu'nun ayrılığı sonrası 2018-2019 sezonunda kısa bir süre teknik direktörlük yapan Erwin Koeman, emekli olduğunu açıkladı.

Koeman yaptığı duyuruda "Beitar Jerusalem'e geldiğimden beri, bu yere ve buranın başarıya ulaşması için her şeyi yapan insanlarına aşık oldum. Ancak devam etmek istememe rağmen, kişisel sorunlar nedeniyle durmak zorundayım. Benim için zor bir karardı, kulüp başkanı Eli Ohana ile konuştum, ona kararımı bildirdim ve o da kabul etti" ifadelerini kullandı.