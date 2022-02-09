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Fenerbahçe'nin eski teknik direktör Vitor Pereira, Corinthians ile anlaşmaya yakın!

#Fenerbahçe#Vitor Pereira#Premier Lig
Fenerbahçenin eski teknik direktör Vitor Pereira, Corinthians ile anlaşmaya yakın

Fenerbahçe'den sezon ortasında ayrılan ve daha önce Everton'ın kapısından dönen Vitor Peraira'nın Corinthians ile anlaşmaya yakın olduğu belirtildi.

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Fenerbahçe'de yolların ayrıldığı ve Premier Lig ekibi Everton'ın kapısından dönen Vitor Pereira'nın yeni durağı belli oluyor.

Brezilya basınında yer alan haberlere göre; Corinthians, Vitor Pereira ile prensip anlaşmasına vardı.

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EVERTON'A TARAFTAR ENGELİ

Fenerbahçe'den ayrıldıktan sonra Premier Lig ekibi Everton ile görüşmelere başlayan Portekizli çalıştırıcı, İngiliz ekibiyle imza aşmasına gelse de özellikle taraftarların yoğun tepkisi nedeniyle transfer iptal olmuştu.

Bazı taraftarlar, Everton'ın stadı Goodison Park'ın duvarlarına Vitor Pereira'yı istemediklerine dair yazı yazı yazdı. Kulüpten ayrılıp sezon başında Real Madrid'e giden Carlo Ancelotti'den önce Everton'la ismi anılan Pereira'nın menajeri Kia Joorabchian'ın kulüp başkanı ve Moshiri ile Everton'ın destekçisi Alisher Usmanov'un arkadaşı olduğu vurgulandı.

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#Fenerbahçe#Vitor Pereira#Premier Lig

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