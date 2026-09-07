Fenerbahçe'nin eski stoperi Djiku'dan Galatasaraylı Batrakov'a övgüler!

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Fenerbahçe’den Spartak Moskova’ya transfer olan Alexander Djiku, Galatasaray’ın yeni yıldızı Aleksey Batrakov ile ilgili konuştu.

Galatasaray'ın Lokomotiv Moskova'dan 25 milyon euroya kadrosuna kattığı Batrakov'un performansı merak konusu olmuştu.

ÜST ÜSTE 2 MAÇTA GÖREV ALDI

Rus yıldız, ilk olarak Süper Lig'in 3. haftasındaki Göztepe maçında sarı kırmızılı formayı gitmişti. Galatasaray sahadan 3-2'lik galibiyetle ayrılmıştı.

Başakşehir karşısında da 11'de sahaya çıkan Batrakov, 68. dakikada yerini Leao'ya bırakmıştı. Okan Buruk'un takımı, bu mücadeleyi de 3-2 kazanmıştı.

Şampiyonlar Ligi'nde Sporting-Galatasaray maçı öncesi Batrakov'un 11'de olup olmayacağı merak edilirken Rus futbolcu hakkında çarpıcı açıklamalar geldi.

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DJIKU'DAN BATRAKOV'A ÖVGÜLER

Bir dönem Fenerbahçe forması giydikten sonra geçen sezon Rusya ekibi Spartak Moskova'ya transfer olan Alexander Djiku, Batrakov'a övgülerde bulundu.

İşte Alexander Djiku'nun sözleri;

Diğer oyuncuları değerlendirmek pek hoşuma gitmez ancak Batrakov mükemmel bir oyuncu, pek çok iyi özelliği var.

OYNAMAYI HAK EDİYOR

Batrakov, Türk Ligi'nde oynamayı hak ediyor ve orada başarılı olabilir.