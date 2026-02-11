Fenerbahçe'nin eski oyuncusu Jhon Duran için çarpıcı açıklama! 'Ayrılacağı öngörülmüyordu'

Haberin Devamı

Fenerbahçe'nin kiralık sözleşmesini feshettiği Jhon Duran, Zenit'e transfer oldu. Zenit, 22 yaşındaki oyuncuyu sezon sonuna kadar kiraladı.

Jhon Duran'ın transferi üzerine The Athletic'ten Jacob Tanswell, Kolombiyalı futbolcu için bir yazı yazdı.

Konuya ilişkin makalede yer alan yazı şu şekilde oldu:

"Jhon Duran 23 yaşına dokuz ay kala, kabarık futbol kariyerine artık Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere, Suudi Arabistan, Türkiye ve şimdi de Rusya’da oynama deneyimini ekledi.

Zenit, Duran’ın üç yıl içinde beşinci takımı oldu. Henüz Ekim 2024’te, yani 15 ay önce, Aston Villa ile 2030’a kadar sürecek yeni bir sözleşme imzalamıştı - o tarihten bu yana üç farklı kulüpte forma giydi.

Şaşırtıcı kariyeri, giderek daha da tuhaf bir hal almaya devam ediyor.

Ancak son transferi, Duran'ın giderek göçebe hâle gelen kariyerine rağmen en şaşırtıcı olanı. Sadece Rusya'ya transfer olması nedeniyle değil, ki bu, Ukrayna ile savaş halinde olan bir ülke için başlı başına şaşırtıcı bir durum, aynı zamanda Fenerbahçe'den ayrılmasının aceleci olması nedeniyle de şaşırtıcı.

Duran hâlâ Al Nassr oyuncusu ve şu anda ikinci kez kiralık olarak başka bir takımda forma giyecek. 22 yaşındaki futbolcunun Türkiye’de bir sezon geçirmesi planlanıyordu ancak ara transfer dönemi, kariyerindeki dalgalı sürecin bir başka yansıması oldu.

Ocak ayının ortasında The Athletic, Fenerbahçe’de isminin açıklanmasını istemeyen birçok kaynakla görüştü. O dönemde kimse Duran’ın sadece birkaç hafta sonra ayrılacağını öngörmüyordu. Özellikle 10 Ocak’ta kazanılan Türkiye Süper Kupası’nın ardından sezonu tamamlayacağına dair net bir kanaat vardı.

Fenerbahçe, Duran'ı transfer etmeden önce onun dengesiz mizacını biliyordu. Ona yardım etmek için önlemler aldılar, örneğin forvetin, onu gözetleyecek olan sportif direktör Devin Özek ile aynı apartmanda kalmasını sağladılar.

55 gün boyunca sahalardan uzak kalmasına ve Süper Lig'de sadece 10 maça çıkmasına neden olan kemik iltihabı sorunundan sonra, takımın bu özenin karşılığını alacağını düşündüler.

Yani bu, Fenerbahçe'nin Duran'ın Villa'da olduğu gibi, değerinden daha fazla sorun yarattığına karar vermesi gibi bir durum değildi.

Aston Villa’da takım arkadaşları ve teknik ekip, antrenmanlardaki yeteneğine hayran kalıyordu. Ancak saha dışındaki disiplinsiz davranışları gelişimini engelliyordu. Geç kalmalar, takım toplantılarını bölmeler ve zaman zaman sakatlık beyanında bulunup sonrasında yapılan taramalarda bir sorun çıkmaması gibi durumlar yaşandı. Bu tavırlar kulübün disiplin sınırlarına yaklaşacak seviyedeydi.

Haberin Devamı

Sonuç olarak Fenerbahçe, sezonun kritik bölümüne genç ve gizemli bir yeteneğin yokluğunda girmek zorunda kaldı."