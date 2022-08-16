Fenerbahçe'nin eski milli futbolcusu Aydın Yelken hayatını kaybetti

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Fenerbahçe ve Milli Takım formaları giymiş, Sarı-lacivertli kulüpte yönetim kurulu üyeliği de yapmış Aydın Yelken 83 yaşında hayatını kaybetti.

Fenerbahçe'den yapılan açıklamada; "Kulübümüzün eski Yönetim Kurulu Üyelerinden, eski futbolcumuz ve 2415 sicil numaralı Yüksek Divan Kurulu Üyemiz Aydın Yelken vefat etmiştir. Merhumun cenazesi 16.08.2022 Salı (Bugün) ikindi namazını müteakip Çekmeköy Yeşilkayalar Camii’nden kaldırılarak Yenidoğan Mezarlığı’na defnedilecektir. Merhuma Allah’tan rahmet; kederli ailesi ve yakınlarına başsağlığı dileriz." ifadeleri kullanıldı.

Aydın Yelken kimdir?

Aydın Yelken 3 Mayıs 1939'da doğdu. Futbola Fenerbahçe'de başlayan, 1957 yılında Karagümrük'e transfer olan ve 1963 yılında Fenerbahçe'ye geri dönen Aydın Yelken 1966 yılında Altay'a, 1969 yılında İzmirspor'a transfer oldu. 2972 yılında Karagümrük'e dönen Yelken, 1974 yılında kariyerini noktaladı.

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Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu üyesi olan Yelken, Sarı-lacivertli kulüpte yöneticilik de yapmıştı.