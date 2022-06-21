Fenerbahçe'nin eski hocası Vitor Pereira'dan görülmemiş penaltı taktiği! Oyuncuları köşelere gönderdi

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Portekizli teknik adam Vitor Pereira, sezon başında görevi devraldığı Corinthians'ta başarılı bir dönem geçiriyor.

Türkiye'deki ikinci döneminde mutlak şampiyonluk parolasıyla lige başlayan, ilk bölümde alınan başarılı sonuçlarla takdir toplayan Vitor Pereira, devamındaki süreçte yaşanan kırılmaya çözüm üretememişti. Trabzonspor yenilgisi ve devamında alınan üst üste kötü sonuçların ardından zirvenin bir hayli gerisinde kalan Fenerbahçe'de fatura Portekizli teknik adama kesiliyordu.

Lider Trabzonspor'un 14 puan gerisinde kalan ve Avrupa Ligi'nde gruplardan çıkamayan sarı lacivertlilerde Portekizli teknik adamın ısrarla 3-4-2-1 sistemi üzerinde durması, Galatasaray derbisine kadar formasyonu hiç esnetmemesi ve oyuncu değişikliklerinde verdiği kararlar, futbol kamuoyu tarafından eleştiri konusu oldu.

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Bu kötü sürecin ardından Premier Lig ekiplerinden Everton'un da gündemine gelen Pereira, bir anda kendisini Brezilya'da buldu. Vitor Pereira Corinthians ile anlaşırken buradaki ilk günleri pek de parlak geçmedi. Brezilya Paulista Ligi yarı finalinde Sao Paulo'ya 2-1 mağlup olan, Libertadores'e kötü başlangıç yapan Portekizli teknik adam, Fenerbahçe döneminin aksine Corinthians'ta gidişatı lehine çevirmeyi bildi.

GÖRÜLMEMİŞ PENALTI TAKTİĞİ! KÖŞELERE OYUNCU GÖNDERDİ

Corinthians ile şampiyonluk mücadelesi veren Portekizli teknik direktör Vitor Pereira, Goias ile oynanan maçta yine çok ses getirecek taktiksel bir hamleye imza attı.

Portekizli hoca takımının 1-0 kazandığı Goias maçında yaptırdığı 'penaltı' hamlesiyle çok konuşuldu. Mücadeleyi 34. dakikadaki penaltı golüyle kazanan Brezilya ekibinde Fabio Santos'un penaltı atışını kullandığı esnada ceza alanı çevresinde klasikleşmiş şekilde oyuncular birikti. İlginç olan nokta ise ceza sahası çizgisinin kenar köşelerinde ev sahibi takımdan birer oyuncunun yer almasıydı.

Vuruşun kullanıldığı esnada Corinthians'ın iki futbolcusu çizginin her iki kenarında beklerken, kaleciden veya direkten sekme ihtimali olan ikinci top fırsatını kovaladı.

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Brezilya Serie A'da Palmeiras ile birlikte zirveyi paylaşan Corinthians, maçtan bu penaltı golüyle 1-0 üstün ayrılırken puanını 25 yaptı.



VİTOR PEREİRA DAR ROTASYONDAN ŞİKAYETÇİ

Karşılaşmanın ardından konuşan Vitor Pereira, sakatlıklar nedeniyle dar bir rotasyonla mücadele ettiklerini söylerken daha geniş bir kadroya sahip olması gerektiğini vurgusuyla yönetime mesaj gönderdi.

Pereira yönetimindeki Corinthians ligde perşembe gecesi Santos ile karşı karşıya gelecek.