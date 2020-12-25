Fenerbahçe'nin eski hocası Arthur Zico'dan Alex de Souza itirafı

ESPN Brezilya'ya konuşan Zico, "İngiltere'de Newcastle United ile oynadığımız UEFA maçı öncesinde Alex'ten takım için kendisinin önemini anlatmasını istedim. Yetenekleri ve kalitesiyle herkes ona inanırdı. Alex'e sadece işini yapan bir futbolcu olmasına gerek olmadığını söyledim" ifadelerini kullandı.

"ALEX'E 'BIRAK DİĞERLERİ KOŞSUN' DEDİM"

Efsane isim, Alex'le ilgili açıklamalarını şu sözlerle tamamladı:

"Fenerbahçe'ye ilk geldiğimde, Alex'i Brezilya'dan tanıyordum. Ona maçların karar vericisi olmasını söyledim. Alex'e, 'Bırak diğerleri koşsun, senin gereksiz koşmanı istemiyorum. Senin kaleden uzak kalmanı istemiyorum' dedim."

ALEX, 2021'DE TEKNİK DİREKTÖRLÜK YAPACAĞINI AÇIKLAMIŞTI

Fenerbahçe'nin efsane ismi Alex, geçtiğimiz ay yaptığı açıklamada "Son yıllarda kulüp çalıştırmak için birçok teklif aldım. Ancak bu teklifleri henüz erken olduğu için kabul etmedim. Akademiye giderek teorik eğitimlerimi tamamladım, lisans aldım. 2021 yılında teknik direktör olmaya karar verdim. Teknik adamlardan büyük beklentiler var. Teknik adamlar çok fazla hata yapabilir, ben de yapacağım. Bir başkanın, bir taraftarın, bir gazetecinin beklentilerini çoğu zaman karşılayamayabilirsiniz. Yaşanabileceklerin farkındayım, oyuna ve mesleğime yönelik her şeyi en ince ayrıntısına kadar analiz ederek yaşayacaklarımla yüzleşmeye hazırım" ifadelerini kullanmıştı.

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