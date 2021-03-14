Fenerbahçe'nin eski golcüsü Serhat Akın'dan Erol Bulut'a istifa çağrısı

Sosyal medyada birçok taraftar genç teknik adamın başarısız olduğunu ve takımın başından alınması gerektiği yönünde paylaşımda bulunurken bir mesaj da Serhat Akın'dan geldi.

Sarı lacivertlilerin eski futbolcusu Serhat Akın, sosyal medya hesabından "erolbulutistifa" hashtag'iyle yaptığı paylaşımda, "Göztepe, Antalya ve Gençlerbirliği'ne kendi evinde yenil ve halen 'şampiyon olacağız' de. Bırakın bu işleri, bugün de gönderilmezse sene sonu daha farklı isimler gider bence..." sözleriyle Bulut'un gönderilmesi gerektiğini belirtti.

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