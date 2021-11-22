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Fenerbahçe'nin eski golcüsü Serhat Akın: "Yazıklar olsun, maçı mahvetti!"

#Fenerbahçe#Serhat Akın#Mesut Özil Serhat Akın Fenerbahçe
Fenerbahçenin eski golcüsü Serhat Akın: Yazıklar olsun, maçı mahvetti

Fenerbahçe'nin eski golcülerinden Serhat Akın, Galatasaray ile oynanan derbi esnasında çarpıcı paylaşımlar yaptı.

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Serhat Akın, Galatasaray ile Fenerbahçe arasında NEF Stadı'nda oynanan derbi sırasında sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla teknik direktör Vitor Pereira'yı hedef aldı.

Skorun dengede gittiği bölümde Portekizli teknik adamın İrfan Can Kahveci ve Jose Sosa'yı oyundan almasını eleştiren Akın, "Bu hoca problemli. İrfan Can bu maçta alınmaz, Sosa da öyle. Yazık!!! Bu hoca falan değil. 4 oyuncu daha alacaktı oyuna az kalsın. Yazıklar olsun, maçı mahvetti." mesajını paylaştı.

Serhat Akın, Fenerbahçe'nin son dakika golü ve elde edilen 2-1'lik galibiyet sonrası ise, "Her şey bir kenara, özlediğimiz ve görmek istediğimiz futbol bu değil mi? Benim anlatmak istediğim aslında buydu. Mesut Özil’e sallayan taş olur, kendinize gelin!" paylaşımını yaptı.

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