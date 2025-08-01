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Fenerbahçe'nin eski golcüsü Robin van Persie’den yıllar sonra Vitor Pereira itirafı: Garip bir adam, gözlerime bakıp doğru karar vermedi

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#Fenerbahçe#Robin Van Persie#Vitor Pereira
Fenerbahçenin eski golcüsü Robin van Persie’den yıllar sonra Vitor Pereira itirafı: Garip bir adam, gözlerime bakıp doğru karar vermedi
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 01, 2025 14:07

Fenerbahçe'nin eski futbolcusu ve UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi Feyenoord'un teknik direktörü Robin van Persie, sarı lacivertlilerde oynadığı esnada Vitor Pereira ile olan anısını anlattı.

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Feyenoord teknik direktörü ve Fenerbahçe’nin eski golcüsü Robin van Persie, sarı lacivertlilerki bir anısını anlattı.

SEG stories adlı programa konuşan Van Persie, Vitor Pereira ile olan anlaşmasının nasıl gerçekleşmediğini ifade etti.

“Fenerbahçe’nin o zamanki teknik direktörü, şu anda Wolves’ta. Vitor Pereira. Gerçekten ilginç bir adam.

O dönem bir sakatlıktan dönüyordum ve bir plan yapmak istedi. İlk maçta bir saat oynayacaktım, ikinci maçta 75 dakika, üçüncüde ise 90 dakika. Ben de dedim ki: Tamam, böyle yapalım.

İlk maçta gerçekten bir saat oynamam gerekiyordu ama beni 59 dakika 30 saniyede oyundan aldı. İkinci maçta 75 dakika yerine 70 dakikada oyundan çıktım ve üçüncü maça yedek kulübesinde başladım.

Bunun üzerine hocaya planımız olduğunu hatırlattım. O da bana şöyle dedi:

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‘Robin, gözlerine baktım. Gözlerin bana bunun en iyi karar olmadığını söyledi.'

Bunu yanlış değerlendirmişti ve o, benim gözlerime bakarak farklı bir sonuca varmıştı."

 

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#Fenerbahçe#Robin Van Persie#Vitor Pereira

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