Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Vedat Muriqi'den Ahmet bebek için 20 bin TL

Fenerbahçe'nin ardından İtalyan ekibi Lazio'nun yolunu tutan Vedat Muriqi, Türkiye ile bağını hiçbir şekilde koparmıyor.

Buradaki arkadaşlarıyla sık sık görüşen ve gündemi takip eden Kosovalı golcü, dün bir Instagram yayınına katıldı.

SMA hastası Ahmet bebek için düzenlenen organizasyona katılan Muriqi, 'Ahmet kardeşim için 400 balon da benden' şeklinde bir yorum yazdı.

Vedat Muriqi'nin 20 bin TL'lik bağışı sonrası golcü futbolcuya çok sayıda olumlu mesaj yağdı.