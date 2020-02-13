Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Reto Ziegler, 90+3'te frikikten galibiyeti getirdi!
MLS'te Dallas FC takımının formasını giyen Fenerbahçe'nin eski sol beki Reto Ziegler, 90+3'te attığı müthiş golle takımına galibiyeti getirdi.
Fenerbahçe'nin eski futbolcularından Reto Ziegler, Amerika'da harika bir gole imza attı.
Dallas FC takımının formasını giyen İsviçreli sol bek, San Antonio ile oynanan hazırlık maçında 90+3. dakikada kazanılan frikikte topun başına geçti.
Çapraz bir pozisyonda frikik kullanan Ziegler, müthiş bir gol atarken Dallas FC, bu golle maçı 3-2 kazandı.
Fenerbahçe'de 1.5 yıl boyunca forma giyen Reto Ziegler, 2 sezondur Dallas FC için oynuyor. Amerika'da 63 maça çıkan Ziegler, 9 gol kaydetti.
İşte Ziegler'in Amerika'da da çok konuşulan o golü;
MLS'te Dallas FC takımının formasını giyen Fenerbahçe'nin eski sol beki Reto Ziegler, dün gece şöyle bir frikik attı😱https://t.co/8tpJNVRcy2— Spor Arena (@sporarena) February 13, 2020
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