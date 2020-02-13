Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Reto Ziegler, 90+3'te frikikten galibiyeti getirdi!

Fenerbahçe'nin eski futbolcularından Reto Ziegler, Amerika'da harika bir gole imza attı.

Dallas FC takımının formasını giyen İsviçreli sol bek, San Antonio ile oynanan hazırlık maçında 90+3. dakikada kazanılan frikikte topun başına geçti.

Çapraz bir pozisyonda frikik kullanan Ziegler, müthiş bir gol atarken Dallas FC, bu golle maçı 3-2 kazandı.

Fenerbahçe'de 1.5 yıl boyunca forma giyen Reto Ziegler, 2 sezondur Dallas FC için oynuyor. Amerika'da 63 maça çıkan Ziegler, 9 gol kaydetti.

İşte Ziegler'in Amerika'da da çok konuşulan o golü;

MLS'te Dallas FC takımının formasını giyen Fenerbahçe'nin eski sol beki Reto Ziegler, dün gece şöyle bir frikik attı😱https://t.co/8tpJNVRcy2 — Spor Arena (@sporarena) February 13, 2020





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