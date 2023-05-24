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Fenerbahçe'nin eski futbolcusu "Puşkaş" Ergun Öztuna hayatını kaybetti

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#Fenerbahçe#Puşkaş Ergun#Ergun Öztuna
Fenerbahçenin eski futbolcusu Puşkaş Ergun Öztuna hayatını kaybetti
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 24, 2023 11:48

Fenerbahçe'nin eski futbolcularından 'Puşkaş Ergun' lakaplı Ergun Öztuna, 85 yaşında hayatını kaybetti.

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Fenerbahçe'nin eski futbolcusu ve sarı-lacivertlilerin Süper Lig'de ilk golünü kaydeden Ergun Öztuna, hayatını kaybetti.

Geçtiğimiz ay kalça kemiğini kırarak hastanede ameliyat olan ve daha sonra tedavi altında tutulan Öztuna'nın ölüm haberini ailesi sosyal medya hesabından duyurdu.

Fenerbahçe Kulübü de efsane futbolcularının ölüm haberi sonrası açıklama yaparak şu ifadelere yer verdi:

"Türk futbolunun ve Fenerbahçemizin unutulmaz ismi ‘Puşkaş Ergun’ lakabıyla tanınan eski futbolcumuz Ergun Öztuna’yı kaybetmiş olmanın derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Türk futboluna damga vuran isimlerin başında gelen ve eski adıyla Türkiye 1. Futbol Ligi, son yıllardaki ismiyle Süper Lig'de Fenerbahçemizin ilk golünü kaydeden, 1957’de İstanbul Ligi’ni kazanan Futbol Takımımıza şampiyonluğu getiren maçta 3. golü atan Ergun Öztuna, Fenerbahçe'nin 103 golle şampiyon olduğu 1988-1989 sezonunda teknik direktör Todor Veselinovic'in yardımcılığını da üstlendi. 1956-1963 ile 1964-1965 sezonlarında iki farkı dönemde şanlı formamızı terleten Ergun Öztuna, 1958-1959, 1960-1961 ve 1964-1965 sezonlarında sarı lacivertli renkler altında 3 kez de şampiyonluk yaşadı. Ay Yıldızlı formamızı da alt yaş gruplarından itibaren giyen Öztuna, A Takım formasını da terletti. Fenerbahçemizin ve Türk sporunun değerli ismi Ergun Öztuna’ya Allah'tan rahmet; değerli ailesi, sevenleri ve tüm camiamıza başsağlığı dileriz. Mekanı cennet olsun."

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Ergun Öztuna için yarın Fenerbahçe Dereağzı Lefter Küçükandonyadis Tesisleri’nde saat 10.45’te bir tören düzenlenecek.

Öğle namazına müteakip Karacaahmet Şakirin Camii’nde kılınacak cenaze namazının ardından Karacaahmet Mezarlığı’nda toprağa verilecek.

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