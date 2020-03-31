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GeriFutbol Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Mathieu Valbuena'dan müthiş gol!
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Futbol
Haber Giriş: 31.03.2020 - 13:58,Son Güncelleme:/

Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Mathieu Valbuena'dan müthiş gol!

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Kariyerini Olympiakos'ta sürdüre Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Mathieu Valbuena'nın Fransa günlerine gidiyoruz...

Geçen sezonu Fenerbahçe'de geçiren Mathieu Valbuena, şu anda Yunanistan'ın Olympiakos takımı için forma terletiyor. Fransız yıldızın Marsilya günlerine göz atıyoruz...

2010-11 UEFA Şampiyonlar Ligi sezonunun grup aşamasında Olimpik Marsilya, deplasmanda Spartak Moskova'ya konuk oldu.

O dönem Marsilya forması giyen Mathieu Valbuena, 18. dakikada harika bir vuruşla takımını 1-0 öne geçirdi. OM, 90 dakikanın sonunda 3-0'lık zafere uzandı.

Fenerbahçenin eski futbolcusu Mathieu Valbuenadan müthiş gol

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