Spor Haberleri Futbol Haberleri

Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Krunic'ten olay sözler: 'Amatörce, uyum sağlayamadım'

Güncelleme Tarihi:

Oluşturulma Tarihi: Ocak 01, 2026 19:39

Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Rade Krunic, sarı-lacivertlilerin futbol anlayışını ve yönetim yapısını sert sözlerle eleştirdi.

Kızılyıldız’da forma giyen Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Rade Krunic, sarı-lacivertlilerle ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

İşte Rade Krunic'in sözleri;

Fenerbahçe çok zor bir ortam! Gerçekten çok ama çok zor. Beni asıl şaşırtan şey şu oldu: Bu kadar büyük bir kulüp, bu kadar büyük hedefleri olan bir camia, nasıl bu kadar basit ve yüzeysel düşünebilir?

GERÇEKTEN ANLAYAMAMIŞIM

Nereye geldiğimi biliyordum. Dusan Tadic ve Edin Dzeko beni karşıladı. Livakovic ve Zajc da vardı. Bana Fenerbahçe’yi anlattılar ama bu kadar amatör olabileceklerini gerçekten anlayamamışım… Özellikle futbolun yönetildiği bazı departmanlarda.

BANA GÖRE DEĞİL

Açık konuşayım, uyum sağlayamadım. Ne oyun stiline, ne bu ‘kontrolsüz, kaotik’ futbola… İtalya’da ne yapmam gerektiğini net olarak bilmeye alışmıştım. Sahada doğaçlama yapayım, sürekli bir şeyler uydurayım… Bu bana göre değil.

DAHA VİZYONLU

Belki de kendilerine şu soruyu sormalılar: Neden 12 yıldır şampiyon olamıyorlar? Galatasaray, Fenerbahçe’ye göre daha vizyonlu ve Avrupa odaklı. Bu yüzden ligi domine ediyorlar.

