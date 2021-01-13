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GeriFutbol Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Islam Slimani Lyon'a imza atıyor...
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Futbol
Haber Giriş: 13.01.2021 - 15:17 | Son Güncelleme:

Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Islam Slimani Lyon'a imza atıyor...

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2018/19 sezonunda Fenerbahçe'de kiralık olarak forma giyen Islam Slimani, Leicester City'den Lyon'a transfer oluyor.

Moussa Dembele'yi Atletico Madrid'e göndermeye hazırlanan Lyon, Mali asıllı Fransız forvetinin yerini Cezayirli Slimani ile dolduruyor.

Fransa'ya giden Slimani'nin sağlık kontrolünden geçtiği ve resmi imzayı kısa süre içerisinde atacağı belirtildi.

24 yaşındaki Moussa Dembele de ilerleyen günlerde Madrid'e giderek Atletico'ya imza atacak.

Islam Slimani bu sezon Leicester City'de yalnızca bir Premier Lig maçına çıkmış ve 19 dakika sahada kalmıştı.

Fenerbahçenin eski futbolcusu Islam Slimani Lyona imza atıyor...

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