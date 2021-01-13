Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Islam Slimani Lyon'a imza atıyor...

Moussa Dembele'yi Atletico Madrid'e göndermeye hazırlanan Lyon, Mali asıllı Fransız forvetinin yerini Cezayirli Slimani ile dolduruyor.

Fransa'ya giden Slimani'nin sağlık kontrolünden geçtiği ve resmi imzayı kısa süre içerisinde atacağı belirtildi.

24 yaşındaki Moussa Dembele de ilerleyen günlerde Madrid'e giderek Atletico'ya imza atacak.

Islam Slimani bu sezon Leicester City'de yalnızca bir Premier Lig maçına çıkmış ve 19 dakika sahada kalmıştı.

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