Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Guiza'dan sürpriz imza
Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Daniel Guiza, 39 yaşında İspanya 3. lig takımlarından Atletico Sanluqueno ile sözleşmesini uzattı.
Kariyerini İspanya 3. Ligi'nde sürdüren Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Daniel Guiza, 39 yaşında futbola devam dedi.
Guiza, yaşında İspanya 3. lig takımlarından Atletico Sanluqueno ile sözleşmesini uzattı.
39 yaşındaki forvet, 3 yıldır Sanluqueno takımında forma giyiyordu. Guiza, 2008-2011 yılları arasında Fenerbahçe'de forma giymişti. Fenerbahçe, İspanya'da gol kralı olan futbolcuyu 14 milyon euro ödeyerek Mallorca'dan transfer etmişti.
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